ETV Bharat / state

सर्दियों में सीमा पर डटे हिमवीरों को बर्फ पिघलाकर नहीं पीना पड़ेगा पानी, मिली ये सहूलियत

उत्तरकाशी: चीन-तिब्बत सीमा से सटे दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात आईटीबीपी जवानों को सर्दियों में पेयजल संकट से निजात दिलाने की कवायद तेज हो गई है. अत्यधिक ठंड में नदी-नाले और प्राकृतिक जलस्रोत जम जाने से प्रभावित होने वाली पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान के लिए सीमा चौकियों पर बोरिंग आधारित जलापूर्ति योजना तैयार की जा रही है. करीब एक करोड़ रुपये की इस योजना के तहत नौ स्थानों पर बोरिंग की जानी है. इनमें सात स्थानों पर बोरिंग का काम पूरा हो चुका है.

आईटीबीपी की ओर से उपलब्ध कराई गई धनराशि से जल संस्थान योजना को धरातल पर उतार रहा है. नेलांग, कोपांग, नागा, पीडीए, सुमला, सोनम और त्रिपानी स्थित सीमा चौकियों पर बोरिंग पूरी कर ली गई है. अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक बोरिंग से 100 लीटर प्रति मिनट से अधिक पानी मिलने की उम्मीद है. शेष दो स्थानों पर भी कार्य आगे बढ़ाया जाना है.

योजना के अगले चरण में बोरिंग से प्राप्त पानी को सुरक्षित रखने के लिए टैंक बनाए जाएंगे. इसके साथ ही भूमिगत पाइपलाइन और डीजल जनरेटर भी लगाए जाएंगे, जिससे अत्यधिक ठंड और प्रतिकूल मौसम में भी जलापूर्ति व्यवस्था को संचालित रखा जा सके. फिलहाल योजना की डीपीआर में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं. इसके लिए संशोधित डीपीआर भेजी गई है. मौसम अनुकूल होते ही सिविल वर्क शुरू कराया जाएगा.