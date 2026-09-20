सर्दियों में सीमा पर डटे हिमवीरों को बर्फ पिघलाकर नहीं पीना पड़ेगा पानी, मिली ये सहूलियत
चीन-तिब्बत सीमा से सटे ऊंचाई वाले इलाकों में पानी की समस्या दूर होगी. जिसके लिए बोरिंग कार्य जारी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 20, 2026 at 9:42 AM IST
उत्तरकाशी: चीन-तिब्बत सीमा से सटे दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात आईटीबीपी जवानों को सर्दियों में पेयजल संकट से निजात दिलाने की कवायद तेज हो गई है. अत्यधिक ठंड में नदी-नाले और प्राकृतिक जलस्रोत जम जाने से प्रभावित होने वाली पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान के लिए सीमा चौकियों पर बोरिंग आधारित जलापूर्ति योजना तैयार की जा रही है. करीब एक करोड़ रुपये की इस योजना के तहत नौ स्थानों पर बोरिंग की जानी है. इनमें सात स्थानों पर बोरिंग का काम पूरा हो चुका है.
आईटीबीपी की ओर से उपलब्ध कराई गई धनराशि से जल संस्थान योजना को धरातल पर उतार रहा है. नेलांग, कोपांग, नागा, पीडीए, सुमला, सोनम और त्रिपानी स्थित सीमा चौकियों पर बोरिंग पूरी कर ली गई है. अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक बोरिंग से 100 लीटर प्रति मिनट से अधिक पानी मिलने की उम्मीद है. शेष दो स्थानों पर भी कार्य आगे बढ़ाया जाना है.
योजना के अगले चरण में बोरिंग से प्राप्त पानी को सुरक्षित रखने के लिए टैंक बनाए जाएंगे. इसके साथ ही भूमिगत पाइपलाइन और डीजल जनरेटर भी लगाए जाएंगे, जिससे अत्यधिक ठंड और प्रतिकूल मौसम में भी जलापूर्ति व्यवस्था को संचालित रखा जा सके. फिलहाल योजना की डीपीआर में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं. इसके लिए संशोधित डीपीआर भेजी गई है. मौसम अनुकूल होते ही सिविल वर्क शुरू कराया जाएगा.
आईटीबीपी की ओर से उपलब्ध कराई गई धनराशि से करीब एक करोड़ रुपये की योजना पर कार्य किया जा रहा है. नौ स्थानों पर बोरिंग प्रस्तावित है, जिनमें सात स्थानों पर बोरिंग पूरी हो चुकी है. प्रत्येक बोरिंग से 100 लीटर प्रति मिनट से अधिक पानी मिलने की उम्मीद है. आगे टैंक, भूमिगत पाइपलाइन और डीजल जनरेटर स्थापित किए जाएंगे. डीपीआर संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है. मौसम अनुकूल होते ही सिविल वर्क शुरू कराया जाएगा.
-एलसी रमोला, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान-
सर्दियों में जम जाते हैं प्राकृतिक स्रोत: सीमा चौकियों पर वर्तमान में कई स्थानों पर गुरुत्व आधारित पेयजल व्यवस्था से पानी पहुंचाया जा रहा है. सर्दियों में तापमान बेहद कम होने के कारण प्राकृतिक जलस्रोत, नदी और नाले जम जाते हैं. इससे जवानों के लिए नियमित पेयजल उपलब्ध कराना चुनौती बन जाता है. वहीं, अत्यधिक ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सीमा क्षेत्र में निर्माण कार्य भी चुनौतीपूर्ण रहता है. काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है.
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