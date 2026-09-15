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गोरखपुर में कक्षा 4 के बच्चे की हरकत देख परिजन हैरान; विशेषज्ञों ने बताई यह वजह, जानिये क्या है "बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर"?

गोरखपुर : जिले में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. अगर आप सावधान नहीं हुए तो कहीं ऐसा न हो कि आपका बच्चा "बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर" (BPD) का शिकार हो जाए. बताया जा रहा है कि गोरखपुर के प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा-4 में पढ़ने वाले बच्चे ने पढ़ाई के दौरान आपत्तिजनक तस्वीर बना डाली.

नाराज टीचर ने उसकी मां से शिकायत कर उसे इलाज की सलाह दी. बच्चे की हरकत से स्कूल प्रशासन नाराज हुआ और उसका नाम स्कूल से काट दिया. बात यहीं खत्म नहीं हुई बच्चे ने अपनी बहन के साथ अनुचित व्यवहार किया. मामला सामने आने के बाद परिजन उसे विशेषज्ञ के पास ले गये और काउंसिलिंग शुरू कराई. विशेषज्ञ ने बताया कि बच्चा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर (BPD) से ग्रसित है.





परिवार के मुताबिक, जिले के एक प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा-4 में पढ़ने वाले बच्चे को ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल दिया गया था. पढ़ाई के दौरान बच्चा मोबाइल से गेम खेलने लगा. बीते 6 महीने से मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा जिद करने लगा था. मोबाइल नहीं मिलने पर वह रोने लगता था. बच्चे की आदत बिगड़ने लगी और वह बाथरूम में मोबाइल ले जाकर घंटों देखता रहता था.

परिजनों के मुताबिक, बच्चे को टोकने पर वह बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और चिड़चिड़ा होता जा रहा था. परिजनों ने मोबाइल में पाया कि वह आपत्तिजनक सामग्री देख रहा था. करीब दो महीने पहले स्कूल से काॅल आई. प्रिंसिपल ने स्कूल बुलाया. पता चला कि उसने पढ़ाई के दौरान आपत्तिजनक तस्वीर बना डाली. जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने उसका नाम काट दिया.



विशेषज्ञ आकृति पांडे ने बताया कि बच्चों का सही समय पर इलाज बहुत ही आवश्यक है. उन्होंने बताया कि यह मेरे पास आने वाला पहला मामला नहीं है, बल्कि ढेरों मामले सामने आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिसमें बच्चे समय से पहले ही एडल्ट बनने की चाह रख रहे हैं.

साइकोलॉजिस्ट आकृति पांडेय ने बताया कि बच्चों में आज जेन-जी और जेन-अल्फा की तरफ हम बढ़ रहे हैं. जिन कॉलेज और स्कूल में बच्चे आ रहे हैं वह बहुत डिफरेंट जनरेशन है. इनके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं. संसाधन उपलब्ध होने से किसी तरह की उत्सुकता और उत्साह नहीं रह गया है. उन्होंने बताया कि कोविड टाइम से आइसोलेशन फेज की वजह से बच्चों में बहुत तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ रही है.

उन्होंने बताया कि हम बात कर रहे हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की. आज के बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है. दरअसल, होता क्या है साधारण भाषा में समझें एक लड़का और एक लड़की है, वह बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब अपने जेंडर को नहीं पहचान पा रहा है कि वह लड़का है या लड़की है.