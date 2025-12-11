झांसी में BLO ने की आत्महत्या की कोशिश, काम के बढ़ते बोझ को बताया कारण
बीएलओ को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, हालत स्थिर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 11:45 AM IST
झांसी: रोजगार सेवक के पद पर तैनात बीएलओ ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की है. बीएलओ का कहना है कि काम के बढ़ते बोझ और अधिकारियों के दबाव से परेशान होकर यह कदम उठाया. जबकि, अधिकारियों के मुताबिक, एसआईआर का काम पहले ही पूरा हो चुका है. यह कदम बीएलओ ने क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है. इधर, आनन-फानन में बीएलओ को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. फिलहाल बीएलओ की हालत सामान्य है.
भानपुरा गांव निवासी और रोजगार सेवक नाथूराम आर्य मऊरानीपुर तहसील में बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने बुधवार को जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने की कोशिश की. उन्होंने फोन पर परिजनों को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां उनकी हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.
नाथूराम आर्य ने बताया कि वह पिछले कई दिनों से लगातार बीएलओ का काम कर रहे थे. अब उनपर अधिकारियों की तरफ से नए काम करने का दबाव डाला जा रहा था. ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की काफी कमी आ रही है, जिस कारण ई-केवाईसी करने में परेशानियां आ रही थीं. उन्होंने अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने ये कदम उठाया.
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी झांसी शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि नाथूराम विकास खंड मऊरानीपुर में रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत हैं. SIR का काम एक सप्ताह पहले ही पूरा किया जा चुका है. उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है. बीएलओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
