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SIR में एन्यूमरेशन फॉर्म की हर जानकारी के लिए बूथ लेवल एजेंट जिम्मेदार नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) केवल उसी जानकारी के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसकी वे पुष्टि कर सकते हैं. जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने दिल्ली कांग्रेस नेताओं की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि बीएलए को मतदाताओं द्वारा भरे गए एन्यूमरेशन और डिक्लेरेशन फ़ॉर्म की सभी जानकारियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता.

कोर्ट के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत बीएलए की भूमिका सिर्फ यह सत्यापित करने तक सीमित है कि फ़ॉर्म की फोटो संबंधित मतदाता से मेल खाती है या नहीं. मतदाता सूची की शुद्धता और अन्य तथ्यों की जांच करने की वैधानिक जिम्मेदारी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की है.

याचिका में निर्वाचन आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को निजी अंडरटेकिंग देनी जरूरी की गई है कि वे एन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई सभी जानकारियों को वेरिफाई करते हैं. दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और दिल्ली कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश गर्ग की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली में एसआईआर के लागू होने के पहले राजनीतिक दलों को 2002 के वोटर लिस्ट की प्रिंटेड और सॉफ्ट कॉपी के अलावा फ्रोजन फोटो वोटर लिस्ट उपलब्ध करायी जाए.