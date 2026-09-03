ETV Bharat / state

SIR में एन्यूमरेशन फॉर्म की हर जानकारी के लिए बूथ लेवल एजेंट जिम्मेदार नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

SIR के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म की हर जानकारी के लिए बूथ लेवल एजेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता- हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) केवल उसी जानकारी के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसकी वे पुष्टि कर सकते हैं. जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने दिल्ली कांग्रेस नेताओं की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि बीएलए को मतदाताओं द्वारा भरे गए एन्यूमरेशन और डिक्लेरेशन फ़ॉर्म की सभी जानकारियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता.

कोर्ट के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत बीएलए की भूमिका सिर्फ यह सत्यापित करने तक सीमित है कि फ़ॉर्म की फोटो संबंधित मतदाता से मेल खाती है या नहीं. मतदाता सूची की शुद्धता और अन्य तथ्यों की जांच करने की वैधानिक जिम्मेदारी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की है.

याचिका में निर्वाचन आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को निजी अंडरटेकिंग देनी जरूरी की गई है कि वे एन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई सभी जानकारियों को वेरिफाई करते हैं. दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और दिल्ली कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश गर्ग की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली में एसआईआर के लागू होने के पहले राजनीतिक दलों को 2002 के वोटर लिस्ट की प्रिंटेड और सॉफ्ट कॉपी के अलावा फ्रोजन फोटो वोटर लिस्ट उपलब्ध करायी जाए.

याचिका में निर्वाचन आयोग के 24 जून 2025 के दिशानिर्देश की धारा 9(डी)(4) को चुनौती दी गई है, जिसके तहत बूथ लेवल एजेंट को एन्यूमरेशन फॉर्म से संबंधित जानकारी को निजी तौर पर वेरिफाई करते हुए अंडरटेकिंग देने को कहा गया है.

याचिका में कहा गया है कि वोटर लिस्ट से संबंधित सूचना का वेरिफिकेशन करना बूथ लेवल अफसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरों, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरों का एक वैधानिक कार्य है. इन कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों पर नहीं थोपा जा सकता. याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का आदेश जनप्रतिनिधित्व कानून के नियमों के अनुकूल नहीं है.

ये भी पढ़ें:

  1. Delhi SIR: नई ड्राफ्ट लिस्ट में बड़ा बदलाव, महिला और पुरुष मतदाताओं का अंतर घटा
  2. दिल्ली में SIR : एक तिहाई मतदाताओं के नाम सूची से हटा, मटियाला विधानसभा में सबसे अधिक वोटर
  3. दिल्ली SIR: ड्राफ्ट रोल में 47.56 लाख लोगों के नाम नहीं, 30 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
BOOTH LEVEL AGENT
SIR
VOTER VERIFICATION
DELHI SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.