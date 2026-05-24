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बुंदेलखंड में टूरिज्म को बूस्ट: देवगढ़ के दशावतार मंदिर के पास वे-साइड ऐमिनिटी का विकास, दशावतार मंदिर क्षेत्र में बनेगा भव्य प्रवेश द्वार, बढ़ेंगी पर्यटक सुविधाएं

देवगढ़ के दशावतार मंदिर के पास वे-साइड ऐमिनिटी का विकास होगा. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: बुंदेलखंड को पर्यटन सुविधाओं से सशक्त बनाने की दिशा में पर्यटन विभाग ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. ललितपुर के ऐतिहासिक देवगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध दशावतार मंदिर के पास पर्यटकों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक वे-साइड ऐमिनिटी विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 2.80 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है. दशावतार मंदिर क्षेत्र में बनेगा भव्य प्रवेश द्वार, बढ़ेंगी पर्यटक सुविधाएं. (ईटीवी भारत) परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए 1.75 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है. इस पहल से देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी. बुंदेलखंड के धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिलेगी. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाने वाला भगवान विष्णु को समर्पित दशावतार मंदिर उत्तर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में शामिल है. अपनी ऐतिहासिक भव्यता, दुर्लभ शिल्पकला और धार्मिक महत्व के कारण यह देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है. झांसी के निकट स्थित होने से यह स्थल बुंदेलखंड पर्यटन परिपथ को भी विशिष्ट पहचान देता है. ललितपुर में वर्ष 2025 में 60.74 लाख पर्यटकों का आगमन प्रदेश के पर्यटन परिदृश्य को दर्शाता है. प्रदेश सरकार 'विकास भी, विरासत भी' के संकल्प के साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य कर रही है. दशावतार मंदिर के पास डेवलप की जा रही वे-साइड ऐमिनिटी परियोजना इसी दूरदर्शी सोच का जीवंत उदाहरण है, जो विरासत संरक्षण के साथ पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.