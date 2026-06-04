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आम ही आम, कोरबा में रोपे जाएंगे उन्नत प्रजाति के 15 हजार पौधे, किसानों को मुफ्त में मिलेंगे

चौसा-लंगड़ा-आम्रपाली और दशहरी आम का बढ़ेगा उत्पादन, उद्यानिकी विभाग करेगा चयनित किसानों को निशुल्क पौधों का वितरण, फेंसिंग के लिए भी सब्सिडी

Boosting mango production
कोरबा में रोपे जाएंगे उन्नत प्रजाति के 15 हजार पौधे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 6:26 PM IST

4 Min Read
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कोरबा: फलों के राजा आम की व्यवसायिक खेती कोरबा में शुरू होने जा रही है. उद्यानिकी विभाग ने राज्य सरकार की योजना के तहत चौसा, लंगड़ा, दशहरी और आम्रपाली प्रजाति के उन्नत आम के पौधे तैयार कर लिए गए हैं. जिन्हें किसानों को निशुल्क वितरित किया जाएगा. जिले में लगभग 200 हेक्टेयर खेतों में 15 हजार से अधिक की संख्या में आम के पौधे रोपने की तैयारी है.

चौसा-लंगड़ा-आम्रपाली और दशहरी आम का बढ़ेगा उत्पादन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नर्सरी में पौधे तैयार

उद्यानिकी विभाग के पताढ़ी, पठियापाली, पंडरीपानी, पोड़ी, लाफा और नगोई स्थित सिडली प्लांट की नर्सरी में इन पौधों को तैयार किया गया है. एक पौधे को तैयार करने में लगभग 52 रुपये की लागत आई है. विभाग अब मानसून का इंतजार कर रहा है, जिसके तहत आने वाले जुलाई महीने में किसानों को इन पौधों का वितरण किया जाएगा. रोपाई के तीन से पांच वर्षों के भीतर इन पौधों में फल आना शुरू हो जाएंगे. जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी.

Boosting mango production
उद्यानिकी विभाग करेगा चयनित किसानों को निशुल्क पौधों का वितरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1 हेक्टेयर के लिए दिए जाएंगे 100 पौधे

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों व्यक्तिगत या समूह दोनों श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं. एक हेक्टेयर भूमि के लिए 100 पौधे दिए जाएंगे, जबकि समूह अधिकतम दो हेक्टेयर तक के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के साथ जमीन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. उद्यानिकी विभाग ने किसानों को पहले से गड्ढा खोदने की सलाह दी है, ताकि मिट्टी में मौजूद हानिकारक तत्व धूप के प्रभाव से नष्ट हो जाएं और पौधों में रोग का खतरा कम हो.

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आम की व्यवसायिक खेती को कोरबा में बढ़ाने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय बाजार में ही काफी अधिक मांग

प्रत्येक पेड़ से अधिकतम 200 किलोग्राम तक फल प्राप्त करने का लक्ष्य है. स्थानीय बाजार में चौसा, लंगड़ा और आम्रपाली जैसे आमों की भारी मांग रहती है. ऐसे में किसानों को बेहतर मुनाफा मिलने की संभावना है. आम के बगीचों में किसान अदरक, हल्दी और मूंगफली जैसी फसलों की अंतरवर्ती खेती भी कर सकेंगे.

किसानों को आम की व्यवसायिक खेती से जोड़ा जा रहा है. जिले में 200 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण के लिए 15 हजार से अधिक पौधे तैयार किए गए हैं. उन्नत किस्मों के पौधे किसानों को निशुल्क वितरण किए जाएंगे. सब्सिडी का भी प्रावधान है. किसानों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है. किसान स्वयं भी संपर्क कर सकते हैं. -पतराम सिंह पैंकरा, सहायक संचालक उद्यानिकी

फेंसिंग के लिए भी सब्सिडी

आम के पौधों की देखरेख किसानों को ही करना होगा. लेकिन 3 वर्षों तक उनके संरक्षण की जिम्मेदारी विभाग पूर्ण करेगा. यदि साल भर के भीतर कोई पौधा नष्ट होता है तो उसकी भरपाई भी की जाएगी. सामूहिक खेती करने वाले किसानों को फेंसिंग के लिए भी अनुदान मिलेगा. एक हेक्टेयर क्षेत्र की घेराबंदी में लगभग एक लाख आठ हजार 970 रुपये की लागत आती है. जिसमें विभाग द्वारा लगभग 50 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी.

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फेंसिंग के लिए भी सब्सिडी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में 2 लाख क्विंटल आम की खपत

आम व्यापार से जुड़े कारोबारी एस. सरकार के अनुसार जिले में हर वर्ष लगभग डेढ़ से दो लाख क्विंटल आम की खपत होती है. इसमें करीब एक लाख क्विंटल बीजू आम अचार निर्माण के लिए उपयोग होते हैं. जबकि शेष मात्रा चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली और दशहरी जैसी उन्नत किस्मों की होती है. वर्तमान में इन आमों की आपूर्ति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से होती है. स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और बाहरी राज्यों पर निर्भरता भी कम होगी.

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