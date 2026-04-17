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बीजापुर में विकास को बढ़ावा, 140 करोड़ से अधिक के रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी, बिछेगा सड़कों का जाल

बीजापुर में विकास कार्यों की सौगात सीएम विष्णुदेव साय ने दी है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Development Works in Bijapur
बीजापुर में विकास कार्य (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 17, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
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बीजापुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने बीजापुर जिले के विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. जशपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेस-04) के तहत बीजापुर जिले को 140.82 करोड़ रुपये की लागत से 158.74 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों की सौगात दी है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

लंबे समय से माओवाद प्रभावित रहे बीजापुर जिले के लिए “मोर गांव मोर पानी मोर तरिया” योजना के अंतर्गत “तरिया आय का जरिया” अभियान के तहत जिले में 23 नए तालाबों के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई. इससे न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

Development Works in Bijapur
सीएम ने दी विकास कार्यों की सौगात (ETV BHARAT)

अटल डिजिटल सुविधा केंद्र

बीजापुर जिले को अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की सौगात भी मिली, जो डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में सहायक होगा.

सड़कों का जाल

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बीजापुर जिले में कुल 44 सड़कों का निर्माण किया जाएगा. इनकी कुल लंबाई 158.74 किलोमीटर होगी, जिससे जिले के दूरस्थ और अब तक कनेक्टिविटी से वंचित गांव मुख्य मार्गों से जुड़ सकेंगे.

Network of Roads in Bijapur
बीजापुर में बिछेगा सड़कों का जाल (ETV BHARAT)
  • भैरमगढ़ ब्लॉक: 85.60 किमी सड़क, लागत 77.75 करोड़ रुपये
  • भोपालपटनम क्षेत्र: 30.28 किमी सड़क, लागत 25.45 करोड़ रुपये
  • उसूर क्षेत्र: 25.30 किमी सड़क, लागत 23.12 करोड़ रुपये
  • बीजापुर क्षेत्र: 17.56 किमी सड़क, लागत 14.50 करोड़ रुपये

'विकास' की 'राह'

करीब चार दशकों तक माओवाद से प्रभावित रहने के कारण बीजापुर जिले में आधारभूत सुविधाओं का विकास काफी पीछे रह गया था. अब सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ यह क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में तेजी से शामिल हो रहा है.

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