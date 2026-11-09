मनाली जाने वालों को मिलेगी जाम से राहत! यहां बनेगी नई टू लेन सड़क, दो टनल और पुल का भी होगा निर्माण
वर्तमान में कुल्लू-मनाली सड़क पर वाहनों का भारी दबाव रहता है, जिसके चलते अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:42 PM IST
कुल्लू: कुल्लू-मनाली आने-जाने वाले लोगों और पर्यटकों को भविष्य में जाम से राहत मिल सकती है. इसके लिए ब्यास नदी के दूसरी ओर लेफ्ट बैंक सड़क मार्ग पर रामशिला से मनाली तक करीब 37 किलोमीटर लंबी टू लेन सड़क बनाने की योजना है. हालांकि, प्रस्तावित बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन के रूट के कारण इस सड़क की अलाइनमेंट तय करने में तकनीकी अड़चनें आ रही हैं. अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस मामले को सुलझाने की पहल की है. प्राधिकरण ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखकर सड़क की अलाइनमेंट को अंतिम रूप देने के लिए उच्चस्तरीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है. प्रस्तावित मार्ग पर रेलवे लाइन की करीब 19 क्रॉसिंग आ रही हैं. इसके अलावा प्रीणी के पास दो सुरंगें और ब्यास नदी पर एक नए पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है.
रामशिला से नग्गर और जगतसुख होते हुए मनाली तक बनने वाले इस टू लेन मार्ग की लंबाई करीब 37 किलोमीटर होगी. NHAI इस सड़क की अलाइनमेंट को अंतिम रूप देना चाहता है, लेकिन प्रस्तावित बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन के रूट के कारण मामला तकनीकी स्तर पर उलझा हुआ है. सड़क के दायरे में रेलवे लाइन की करीब 19 क्रॉसिंग प्रस्तावित हैं. ऐसे में सड़क और रेलमार्ग के बीच आने वाले इन बिंदुओं को लेकर दोनों परियोजनाओं के बीच तालमेल जरूरी है.
सड़क और रेल मंत्रालय के बीच होगी बैठक
NHAI ने सड़क की अलाइनमेंट से जुड़ी अड़चनों को दूर करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखा है. साथ ही इस विषय पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करने का आग्रह किया है. उम्मीद है कि सड़क और रेल मंत्रालय के बीच समन्वय से रेलवे क्रॉसिंग से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकेगा. इसके बाद सड़क निर्माण को लेकर आगे की प्रक्रिया तय होगी.
जाम और बरसात के दौरान यातायात प्रभावित होने की समस्या होगी कम
रामशिला से वाया नग्गर और जगतसुख होते हुए मनाली तक बनने वाला यह मार्ग स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वर्तमान में कुल्लू-मनाली सड़क पर वाहनों का भारी दबाव रहता है, जिसके चलते अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है. वहीं, ब्यास नदी के किनारे से गुजरने वाले राइट बैंक मार्ग पर बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से यातायात प्रभावित होने का खतरा रहता है. ऐसे में लेफ्ट बैंक सड़क के टू लेन बनने से एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा. इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ मुख्य सड़क पर वाहनों का दबाव भी कम हो सकता है.
प्रीणी में बनेंगी 700-700 मीटर लंबी दो सुरंगें
प्रस्तावित परियोजना के तहत प्रीणी के पास 700-700 मीटर लंबी दो जुड़वां सुरंगों का निर्माण किया जाना है. इसके अलावा गैमन पुल और वैष्णो माता मंदिर के बीच ब्यास नदी पर एक नया पुल बनाने की भी योजना है. इन निर्माण कार्यों से सड़क मार्ग को बेहतर और सुगम बनाने में मदद मिलेगी. लेफ्ट बैंक क्षेत्र के हजारों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. साथ ही मुख्य सड़क पर यातायात का दबाव कम होने से घाटी में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है.
अलाइनमेंट तय होने के बाद आगे बढ़ेगा निर्माण कार्य
NHAI मंडी के उपप्रबंधक दिग्व्रत सिंह ने बताया कि जिला कुल्लू के रामशिला से मनाली तक प्रस्तावित लेफ्ट बैंक सड़क की अलाइनमेंट तय करने के लिए मंत्रालय को पत्र लिखा गया है. जल्द ही इस पर निर्णय होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि सड़क के बीच रेलवे क्रॉसिंग के कई बिंदु आ रहे हैं. इसी विषय पर जल्द उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी. बैठक के बाद सड़क निर्माण को लेकर आगामी निर्णय लिए जाएंगे.
ये भी पढ़ें: चार दिनों से धधक रहे कुल्लू के जंगल, लाखों की वन संपदा राख, धुएं से घाटी में बढ़ा प्रदूषण
ये भी पढ़ें: हिमाचल में गेहूं से मुंह मोड़ रहे किसान, इस बार इन फसलों पर लगेगा दांव, क्या चमकेगी किस्मत?