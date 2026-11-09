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मनाली जाने वालों को मिलेगी जाम से राहत! यहां बनेगी नई टू लेन सड़क, दो टनल और पुल का भी होगा निर्माण

कुल्लू-मनाली के लिए नया रास्ता बनाने की तैयारी ( ETV BHARAT )

कुल्लू: कुल्लू-मनाली आने-जाने वाले लोगों और पर्यटकों को भविष्य में जाम से राहत मिल सकती है. इसके लिए ब्यास नदी के दूसरी ओर लेफ्ट बैंक सड़क मार्ग पर रामशिला से मनाली तक करीब 37 किलोमीटर लंबी टू लेन सड़क बनाने की योजना है. हालांकि, प्रस्तावित बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन के रूट के कारण इस सड़क की अलाइनमेंट तय करने में तकनीकी अड़चनें आ रही हैं. अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस मामले को सुलझाने की पहल की है. प्राधिकरण ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखकर सड़क की अलाइनमेंट को अंतिम रूप देने के लिए उच्चस्तरीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है. प्रस्तावित मार्ग पर रेलवे लाइन की करीब 19 क्रॉसिंग आ रही हैं. इसके अलावा प्रीणी के पास दो सुरंगें और ब्यास नदी पर एक नए पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है.

रामशिला से नग्गर और जगतसुख होते हुए मनाली तक बनने वाले इस टू लेन मार्ग की लंबाई करीब 37 किलोमीटर होगी. NHAI इस सड़क की अलाइनमेंट को अंतिम रूप देना चाहता है, लेकिन प्रस्तावित बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन के रूट के कारण मामला तकनीकी स्तर पर उलझा हुआ है. सड़क के दायरे में रेलवे लाइन की करीब 19 क्रॉसिंग प्रस्तावित हैं. ऐसे में सड़क और रेलमार्ग के बीच आने वाले इन बिंदुओं को लेकर दोनों परियोजनाओं के बीच तालमेल जरूरी है.