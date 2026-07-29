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दिल्ली में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' को गति: अगस्त तक सभी पेंडिंग सुधार पूरे करने के निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली में व्यापार करने को आसान बनाने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में बुधवार को लोक निवास में उच्चस्तरीय बैठक हुई. ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ के विजन को धरातल पर उतारने के लिए उपराज्यपाल टी. एस. संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नियमों के सरलीकरण अभियान की अब तक की प्रगति का लेखा-जोखा लिया.

समीक्षा बैठक के दौरान एलजी ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि नियमों के सरलीकरण और सुधारों को लागू करने में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए कि वे पूरी तत्परता से काम करते हुए अगस्त के मध्य तक सभी पेंडिंग सुधार कार्यों को हर हाल में पूरा कर लें.

बैठक के शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार के अड़ंगे और असहज रवैये के कारण विकास कार्यों में कुछ रुकावटें जरूर आईं, लेकिन जब से उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला है, सुधारों की गति काफी तेज हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार ‘विकसित दिल्ली’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और दिल्लीवासियों के जीवन को सुगम बनाना है. यह पूरी कसरत केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय के मार्गदर्शन और एक समर्पित टास्क फोर्स तथा डीरेगुलेशन सेल की देखरेख में चलाई जा रही है.

बैठक में डीरेगुलेशन अभियान के दोनों चरणों की प्रगति की हुई समीक्षा

चरण-I (जनवरी 2025 में लॉन्च): इस चरण में कुल 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया था. इनमें से 13 क्षेत्रों में सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं, जबकि नए श्रम कानूनों (Labour Codes) के लागू होने के बाद 4 क्षेत्र अब प्रासंगिक नहीं रहे. बाकी बचे 6 क्षेत्र उन्नत चरण में हैं, जिनमें लचीले जोनिंग मानदंड, भवन विनियमों का रेशनलाइजेशन और थर्ड पार्टी एम्पैनलमेंट जैसे सुधार शामिल हैं. ये सभी सुधार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मास्टर प्लान और नए की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरी तरह लागू हो जाएंगे.

चरण-II (जनवरी 2026 में लॉन्च): इस चरण में 23 अनिवार्य और 5 वैकल्पिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर फोकस किया गया है. जून के मध्य तक हुई पिछली समीक्षा बैठक के बाद से इसमें प्रगति हुई है. इस चरण के तहत लागू किए गए सुधारों की संख्या 3 से बढ़कर 9 हो गई है. इनमें एमसीडी द्वारा दोहरे ट्रेड लाइसेंस को खत्म करना, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए उदार नियम और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को तेज करना शामिल है. शेष क्षेत्रों में से 17 पर विभिन्न विभागों (जैसे एमसीडी, डीडीए, फायर, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग) में सक्रिय रूप से काम चल रहा है. विभागों के पास लंबित मामलों की संख्या को भी 3 से घटाकर 2 कर दिया गया है.