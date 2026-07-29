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दिल्ली में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' को गति: अगस्त तक सभी पेंडिंग सुधार पूरे करने के निर्देश

‘विकसित दिल्ली’ का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना और दिल्लीवासियों के जीवन को सुगम बनाना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

उपराज्यपाल की उच्चस्तरीय बैठक
उपराज्यपाल की उच्चस्तरीय बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 7:13 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में व्यापार करने को आसान बनाने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में बुधवार को लोक निवास में उच्चस्तरीय बैठक हुई. ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ के विजन को धरातल पर उतारने के लिए उपराज्यपाल टी. एस. संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नियमों के सरलीकरण अभियान की अब तक की प्रगति का लेखा-जोखा लिया.

समीक्षा बैठक के दौरान एलजी ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि नियमों के सरलीकरण और सुधारों को लागू करने में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए कि वे पूरी तत्परता से काम करते हुए अगस्त के मध्य तक सभी पेंडिंग सुधार कार्यों को हर हाल में पूरा कर लें.

बैठक के शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार के अड़ंगे और असहज रवैये के कारण विकास कार्यों में कुछ रुकावटें जरूर आईं, लेकिन जब से उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला है, सुधारों की गति काफी तेज हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार ‘विकसित दिल्ली’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और दिल्लीवासियों के जीवन को सुगम बनाना है. यह पूरी कसरत केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय के मार्गदर्शन और एक समर्पित टास्क फोर्स तथा डीरेगुलेशन सेल की देखरेख में चलाई जा रही है.

बैठक में डीरेगुलेशन अभियान के दोनों चरणों की प्रगति की हुई समीक्षा

चरण-I (जनवरी 2025 में लॉन्च): इस चरण में कुल 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया था. इनमें से 13 क्षेत्रों में सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं, जबकि नए श्रम कानूनों (Labour Codes) के लागू होने के बाद 4 क्षेत्र अब प्रासंगिक नहीं रहे. बाकी बचे 6 क्षेत्र उन्नत चरण में हैं, जिनमें लचीले जोनिंग मानदंड, भवन विनियमों का रेशनलाइजेशन और थर्ड पार्टी एम्पैनलमेंट जैसे सुधार शामिल हैं. ये सभी सुधार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मास्टर प्लान और नए की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरी तरह लागू हो जाएंगे.

चरण-II (जनवरी 2026 में लॉन्च): इस चरण में 23 अनिवार्य और 5 वैकल्पिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर फोकस किया गया है. जून के मध्य तक हुई पिछली समीक्षा बैठक के बाद से इसमें प्रगति हुई है. इस चरण के तहत लागू किए गए सुधारों की संख्या 3 से बढ़कर 9 हो गई है. इनमें एमसीडी द्वारा दोहरे ट्रेड लाइसेंस को खत्म करना, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए उदार नियम और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को तेज करना शामिल है. शेष क्षेत्रों में से 17 पर विभिन्न विभागों (जैसे एमसीडी, डीडीए, फायर, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग) में सक्रिय रूप से काम चल रहा है. विभागों के पास लंबित मामलों की संख्या को भी 3 से घटाकर 2 कर दिया गया है.

दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 को अंतिम रूप

बैठक का एक प्रमुख आकर्षण 'दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' का मसौदा रहा, जो चरण-2 के तहत चिन्हित 28 में से 13 प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों का समाधान करता है. इस ड्राफ्ट बिल को 29 विभागों के पास समीक्षा और हितधारकों के परामर्श के लिए भेजा गया था, जिसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उम्मीद जताई है कि आगामी एक सप्ताह के भीतर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी.

इसके अलावा, शिक्षा क्षेत्र में औपचारिकताओं को आसान बनाने और 'राइट टू सर्विसेज' (सेवा का अधिकार) अधिनियम में अपील का अधिकार जोड़ने वाले विधेयकों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है. इन्हें विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किए जाने की पूरी संभावना है.

मास्टर प्लान (MPD-2041) से खुलेंगे तरक्की के नए द्वार

बैठक में यह भी बताया गया कि औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखंडों के लिए ग्राउंड कवरेज, सेटबैक्स, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) और भूमि उपयोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुधार प्रक्रियाएं आगामी मास्टर प्लान फॉर दिल्ली (MPD-2041) के अंतिम रूप से अधिसूचित होने से जुड़ी हुई हैं. मास्टर प्लान के आते ही भवन निर्माण नियमों और भूमि वर्गीकरण से जुड़े कई अटके हुए मामले स्वतः सुलझ जाएंगे.

बैठक में कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के विशेष सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली के एसीएस (उद्योग), एमसीडी कमिश्नर, वीसी (डीडीए), प्रधान सचिव (कानून), शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अग्निशमन सेवा व पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

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