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छत्तीसगढ़ में भारतनेट प्रोग्राम को बढ़ावा, डिजिटल भारत निधि और छत्तीसगढ़ सरकार में समझौता

ग्रामीण छत्तीसगढ़ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को तेज़ी से बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया. दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत डिजिटल भारत निधि (DBN) ने मंगलवार को नई दिल्ली के संचार भवन में अहम करार किया. इसके जरिए राज्य-संचालित मॉडल के तहत राज्य में संशोधित भारतनेट प्रोग्राम (ABP) को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में संशोधित भारतनेट प्रोग्राम को शुरू करने के लिए ₹3,942 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंज़ूरी मिली है. इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के कुल 11,682 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा. इसके साथ साथ 8,328 गांवों को ऑन-डिमांड कनेक्टिविटी दी जाएगी. पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत और अपग्रेड करने के लिए डिजिटल भारत निधि और दूरसंचार विभाग के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार के बीच समझौता हुआ है.

जानिए किनके बीच हुआ समझौता ?

यह समझौता छत्तीसगढ़ राज्य में संशोधित भारतनेट प्रोग्राम को लागू करने के लिए किया गया. इसके तहत डिजिटल भारत निधि, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS) के बीच समझौता किया गया. समझौता हस्ताक्षर समारोह डिजिटल भारत निधि (DBN) के एडमिनिस्ट्रेटर श्यामला मिश्र, छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग के सचिव अंकित आनंद, छत्तीसगढ़ राज्य भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (CSBIL) के MD मयंक अग्रवाल, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के डायरेक्टर पापा सुधाकर राव, दूरसंचार विभाग के DDG दिनेश कुमार गर्ग की मौजूदगी में हुआ.

इस समझौते पर हस्ताक्षर करना प्रोग्राम को तेज़ी से लागू करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है. यह ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंज़ूरी दी थी. इसका मकसद मौजूदा भारतनेट नेटवर्क को अपग्रेड करना, मज़बूत करना और उसका विस्तार करना था, ताकि सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को मांग के आधार पर मज़बूत और भविष्य के लिए तैयार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिल सके.

छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति का होगा विस्तार

छत्तीसगढ़ में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत, यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ राज्य भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (CSBIL) के ज़रिए लागू किया जाएगा. इस कार्यक्रम में कुल 11,682 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी. इसमें नेटवर्क की मज़बूती बढ़ाने के लिए 4,048 फेज़-I ग्राम पंचायतों को लीनियर टोपोलॉजी से रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड करना, 5,964 फेज़-II ग्राम पंचायतों को कवर करना और 1,670 नई बनी ग्राम पंचायतों को शामिल करना शामिल है. इसके अलावा, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिए 8,328 गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी दी जाएगी.

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए ₹3,942 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी है. उम्मीद है कि भारत सरकार की वित्तीय सहायता से इस पहल से तीन लाख से ज़्यादा ग्रामीण घरों में फाइबर कनेक्शन लग सकेंगे. इसके साथ ही, राज्य के ग्रामीण और दूर-दराज़ के इलाकों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल पेमेंट और नागरिकों से जुड़ी सेवाओं जैसी डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी में भी काफ़ी सुधार होगा. आज हुए समझौते से छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम के काम में तेज़ी आने और डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के विज़न को और आगे बढ़ाने की उम्मीद है.