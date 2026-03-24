ETV Bharat / state

संशोधित उड़ान योजना से उत्तराखंड का मिलेगा बड़ा फायदा, पहाड़ पर हवाई सफर होगा सस्ता और आसान

देहरादून: उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई संपर्क को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है. केंद्र सरकार की संशोधित उड़ान योजना (UDAN Scheme) के तहत अब पहाड़ों में हवाई सफर और अधिक सुगम होने जा रहा है. उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद ने संसद में उठाए गए सवाल के जवाब में नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की.

उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत उत्तराखंड में एक दर्जन हेलीपोर्ट से आरसीएस उड़ानें शुरू हो चुकी हैं. मंत्री ने जानकारी दी कि पिथौरागढ़ और पंतनगर (उधम सिंह नगर) हवाई अड्डा के साथ-साथ सहस्त्रधारा (देहरादून), चिन्यालीसौर (उत्तरकाशी), गौचर (चमोली), नई टिहरी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, श्रीनगर, मुनस्यारी, बागेश्वर और चंपावत में हेलीपोर्ट से नियमित उड़ानों का संचालन आरंभ हो चुका है.

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर्यटन के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है, वहां हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने संशोधित योजना के तहत अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को हवाई सेवा देने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही देशभर में 120 नए गंतव्यों को जोड़कर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत किया जाएगा.