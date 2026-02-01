ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्टर डोज के एलान से बनारसी साड़ी कारोबारियों के चेहरे खिले

यूनियन बजट में बनारसी साड़ी उद्योग को मिलेगा बल. ( ETV Bharat )

वाराणसी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करने के दौरान जिस तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा है. उसने इस बजट को और भी खास बना दिया है. खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो एक बूस्टर के तौर पर यह बजट बहुत बड़ा मौका लेकर आया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की है कि 10 हजार करोड़ का MSME ग्रोथ फंड रहेगा और टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी. वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इन्फ्रा बूस्ट करेगी, जो कहीं ना कहीं से टेक्सटाइल खास पर वाराणसी के साड़ी कारोबार के साथ ही बनारसी कपड़ों के उद्योग को एक बड़ा बूस्टर देगा. बजट से खुश हैं वाराणसी के टेक्सटाइल व्यापारी. (ETV Bharat) सरकार के बजट में इस घोषणा के बाद निश्चित तौर पर टेक्सटाइल को बड़ा फायदा मिलेगा. इस बारे में बनारसी वस्त्र उद्योग असोसिएशन के उपाध्यक्ष राजन बहल का कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अति विषम स्थिति से गुज़र रही है, उसे इस घोषणा से थोड़ी राहत मिलेगी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अलग से कोई योजना लाते तो उत्तम होता. जिसकी इस उद्योग को आवश्यकता है. वहीं बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन के महामंत्री देवेंद्र मोहन पाठक ने कहा कि सबसे पहले तो हम काशी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साथ ही साथ वित्त मंत्री सीतारमण जी को बहुत-बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने टेक्सटाइल उद्योगों को ध्यान में रखते हुए यह सुंदर बजट प्रस्तुत किया है. इसमें 10000 करोड़ रुपया एमएसएमई के थ्रू टेक्सटाइल सेक्टर को देने की बात हुई है. हम इस बजट को देखकर बहुत ही प्रसन्न हैं. इससे हमारा टेक्सटाइल उद्योग बहुत बूम करेगा.