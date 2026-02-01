केंद्रीय बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्टर डोज के एलान से बनारसी साड़ी कारोबारियों के चेहरे खिले

ETV Bharat / state

वाराणसी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करने के दौरान जिस तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा है. उसने इस बजट को और भी खास बना दिया है. खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो एक बूस्टर के तौर पर यह बजट बहुत बड़ा मौका लेकर आया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की है कि 10 हजार करोड़ का MSME ग्रोथ फंड रहेगा और टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी.

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इन्फ्रा बूस्ट करेगी, जो कहीं ना कहीं से टेक्सटाइल खास पर वाराणसी के साड़ी कारोबार के साथ ही बनारसी कपड़ों के उद्योग को एक बड़ा बूस्टर देगा.

बजट से खुश हैं वाराणसी के टेक्सटाइल व्यापारी. (ETV Bharat)

सरकार के बजट में इस घोषणा के बाद निश्चित तौर पर टेक्सटाइल को बड़ा फायदा मिलेगा. इस बारे में बनारसी वस्त्र उद्योग असोसिएशन के उपाध्यक्ष राजन बहल का कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अति विषम स्थिति से गुज़र रही है, उसे इस घोषणा से थोड़ी राहत मिलेगी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अलग से कोई योजना लाते तो उत्तम होता. जिसकी इस उद्योग को आवश्यकता है.

वहीं बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन के महामंत्री देवेंद्र मोहन पाठक ने कहा कि सबसे पहले तो हम काशी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साथ ही साथ वित्त मंत्री सीतारमण जी को बहुत-बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने टेक्सटाइल उद्योगों को ध्यान में रखते हुए यह सुंदर बजट प्रस्तुत किया है. इसमें 10000 करोड़ रुपया एमएसएमई के थ्रू टेक्सटाइल सेक्टर को देने की बात हुई है. हम इस बजट को देखकर बहुत ही प्रसन्न हैं. इससे हमारा टेक्सटाइल उद्योग बहुत बूम करेगा.

पूरे पूर्वांचल के साथ-साथ उत्तर प्रदेश का जो यह हमारा टेक्सटाइल उद्योग है यह बहुत ही अच्छे स्तर पर जाएगा और साथ ही साथ हैंडलूम और जो रेशम और साथ में जो अन्य धागों के ऊपर भी जो बातें हुई है, इससे निश्चित ही हमारा व्यापार और हमारा उद्योग एक नई बुलंदियों को पहुंचेगा.

वही बनारसी साड़ी के बड़े कारोबारी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए रजत पाठक का कहना है कि निर्मला सीतारमण ने आज शुरुआत में ही हमारे सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्टर दे दिया है.

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है कि एमएसएमई सेक्टर से 10000 करोड़ और 5 लाख की आबादी के ऊपर विशेष बूस्टर पैकेज निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा. बनारस के टेक्सटाइल को बूस्ट करने के लिए पहले से ही राज्य सरकार की एक टेक्सटाइल पार्क की प्रक्रिया चल रही है. अगर उसमें केंद्र सरकार की योजना भी जुड़ जाती है और अनुदान राशि आती है तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर छोटे बुनकर छोटे कारीगरों का लाभ होगा और यहां पर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री को रिवाइव नहीं करना होगा.

छोटे कारोबारी और बुनकरों को ही इन प्रयासों से बड़ा लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री जी पहले से ही इस पर प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार के इस प्रयास से छोटे हुनरमंद कारीगरों और व्यापारियों को बड़ा लाभ इस घोषणा का मिलेगा. यह हमारे लिए बहुत स्वागत योग्य कदम है. सरकार को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं. हमें उम्मीद है कि सरकार के इस कदम के आने वाले समय में मैन्यूफैक्चरिंग के साथ ऑर्डर भी बढ़ेगा और बनारस के साथ टेक्सटाइल कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद मिलेगी और हमारा बीता हुआ कल फिर से वापस आने वाला है.

