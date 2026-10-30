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झारखंड के 19 लाख किसानों के खातों में करीब 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर, पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ने पर जोर

झारखंड के किसानों के खातों में 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड के करीब 19 लाख किसानों के लिए शुक्रवार का दिन राहत और खुशियों की सौगात लेकर आया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी. इसके साथ ही झारखंड के लगभग 19 लाख किसानों के बैंक खातों में करीब 300 करोड़ रुपये की राशि पहुंच गई. वहीं, देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम डीबीटी के माध्यम से भेजी गई. इस मौके पर किसानों के सम्मान में रांची स्थित आईसीएआर-एनआईएसए (Indian Council of Agricultural Research-National Institute of Secondary Agriculture) में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

झारखंड के किसानों को करीब 300 करोड़ की सौगात