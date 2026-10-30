झारखंड के 19 लाख किसानों के खातों में करीब 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर, पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ने पर जोर
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड के 19 लाख किसानों के खातों में 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : October 30, 2026 at 4:00 PM IST
रांचीः झारखंड के करीब 19 लाख किसानों के लिए शुक्रवार का दिन राहत और खुशियों की सौगात लेकर आया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी. इसके साथ ही झारखंड के लगभग 19 लाख किसानों के बैंक खातों में करीब 300 करोड़ रुपये की राशि पहुंच गई. वहीं, देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम डीबीटी के माध्यम से भेजी गई. इस मौके पर किसानों के सम्मान में रांची स्थित आईसीएआर-एनआईएसए (Indian Council of Agricultural Research-National Institute of Secondary Agriculture) में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.
झारखंड के किसानों को करीब 300 करोड़ की सौगात
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी होने के अवसर पर रांची के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्था के पलाश कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया. प्रधानमंत्री की ओर से किस्त जारी किए जाने के साथ ही झारखंड के लगभग 19 लाख किसानों को करीब 300 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिली.
किसानों को उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती की सलाह
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आईसीएआर-एनआईएसए के कार्यों की सराहना की. उन्होंने संस्थान के विस्तार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं.
मिट्टी की गुणवत्ता पर जोर
उन्होंने किसानों से इस राशि का सही इस्तेमाल करने की अपील की. साथ ही खेती में उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल खेतों की सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि किसानों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है. खेती में प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है. इस मौके पर उन्होंने कैंपस में वृक्षारोपण किया. साथ ही सेंटर का मुआयना भी किया.
योजना से वंचित पात्र किसानों को जोड़ने पर जोर
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव फ्रैंकलिन के. खोबुंग ने बताया कि झारखंड में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 19 लाख किसान पंजीकृत हैं. उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा कि जो पात्र किसान अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें भी योजना से जोड़ने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं.उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना, सूक्ष्म सिंचाई, दलहन मिशन और तिलहन मिशन जैसी योजनाओं की जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के तहत राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है.
25 हजार हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती, हजारों किसान जुड़े
झारखंड के कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने अपने संबोधन में खेत बचाओ अभियान और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी दी. उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी को होने वाले नुकसान के प्रति किसानों को सचेत किया. उन्होंने कहा कि मिट्टी की उर्वरता बचाने के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना जरूरी है. उन्होंने बताया कि झारखंड में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत करीब 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की गतिविधियां संचालित हो रही हैं. इस पहल से 11 हजार से अधिक किसान जुड़े हैं. उन्होंने उन्नत बीजों के वितरण, लैम्प्स के माध्यम से बीज उपलब्ध कराने और खेतों के डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की भी जानकारी दी.
किसानों को सहयोग देने का भरोसा
आईसीएआर-एनआईएसए के निदेशक डॉ. अभिजीत कर ने स्वागत संबोधन में पीएम किसान सम्मान निधि को किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली महत्वपूर्ण योजना बताया. उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि दस्तावेजों या अन्य औपचारिकताओं के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो वे संबंधित प्रक्रियाएं जल्द पूरी करें. उन्होंने संस्थान की ओर से किसानों को हरसंभव सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया.
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