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कानपुर की बदहाल शिक्षा-व्यवस्था; सत्र शुरू होने के 100 दिन बाद भी नहीं पहुंची सरकारी किताबें

कानपुर: यूपी का 'मैनचेस्टर' कहा जाने वाला औद्योगिक शहर कानपुर इन दिनों अपनी बदहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण सुर्खियों में है. सूबे में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 100 दिनों से अधिक हो चुके हैं, लेकिन कानपुर के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की किताबें हीं नहीं पहुंची हैं. पढ़ें कानपुर संवाददाता की यह ग्राउंड रिपोर्ट.

ETV भारत की टीम ने इस मामले की जमीनी पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई. हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के आला अफसरों ने ठोस दावा किया कि जिले में 1.36 लाख बच्चों तक 13.64 लाख किताबें पहुंचा दी गईं हैं. मगर, कई स्कूलों में शिक्षकों का कहना है कि किताबें अभी तक नहीं आई हैं.

अभिभावकों ने यह भी कहा कि किताबें आते-आते जुलाई खत्म हो गई. यहां हैरान करने वाली बात यह भी है कि बेसिक शिक्षा विभाग का सत्र एक अप्रैल से शुरू होता है. हर साल विभाग की ओर बच्चों को किताबें देने में देरी की जाती है. इसका नतीजा होता है कि बच्चे खाली बैग लेकर स्कूल जाने को मजबूर हैं.

शहर में कुल प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों की संख्या: 1937

इन स्कूलों में पढ़ने वाले कुल बच्चों की संख्या: 136327

केस नंबर एक: शहर के शिवराजपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय नदीहा धामू में कक्षा एक से पांचवीं तक पढ़ने वाले बच्चों को जुलाई तक पूरी किताबें नहीं मिली हैं. विभागीय अफसरों ने जब खुद इसकी पड़ताल की तो पूरे विकास खंड में हड़कंप की स्थिति हो गई.

यहां कार्यरत शिक्षकों का कहना है कि कक्षा तीन तक कुछ किताबें आई थीं, लेकिन चौथी और पांचवीं कक्षा के बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची हैं. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है.

सत्र शुरू होने के 100 दिन बाद भी नहीं पहुंची सरकारी किताबें. (Video Credit: ETV Bharat)

केस नंबर दो: शहर के ककवन विकास खंड स्थित प्राथमिक विद्यालय हरिपुरवा में बच्चों को किताबें जुलाई के आखिरी सप्ताह में पहुंचाई गईं. जबकि एक अप्रैल से ही सत्र शुरू हो जाता है और स्कूल खुलने पर बच्चे विद्यालय आने लगते हैं.

यहां कार्यरत शिक्षकों का कहना है कि यह स्थिति हर साल होती है. हैरान करने वाली बात यह भी है कि बीएसए कार्यालय में जिम्मेदारों ने किताबें वितरित करने के कागजी आंकड़े तैयार कर लिए हैं.

अब जानें क्यों होती है यह देरी: बेसिक शिक्षा विभाग से संबद्ध व संचालित होने वाले प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में जो किताबें वितरित होती हैं, पहले तो वह शासन से ही देर से जिलों तक पहुंचती हैं.

इसके बाद विभागीय कार्यालय में जो जिला समन्वयक होते हैं, वह विकास खंड वार इनके सेट संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजते हैं. इन्हें बीआरसी कार्यालय कहा जाता है. बीआरसी ऑफिस से शिक्षकों की मदद से किताबों को बच्चों तक पहुंचाया जाता है.

इस पूरी कवायद में हर साल सत्र शुरू होने के बाद तीन से चार महीने तक किताबों का वितरण चलता रहता है. अंत में अभिभावक और शिक्षक भी किताबों की आस छोड़कर वैकल्पिक व्यवस्था से पढ़ाई के लिए मजबूर होते हैं.

प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करनी होती है जानकारी: बीएसए हरिओम सिंह ने कहा कि कहीं न कहीं किताबें समय से बच्चों तक नहीं पहुंच पातीं. इसके लिए स्कूल के शिक्षक भी जिम्मेदार होते हैं.