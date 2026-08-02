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कानपुर की बदहाल शिक्षा-व्यवस्था; सत्र शुरू होने के 100 दिन बाद भी नहीं पहुंची सरकारी किताबें

बीेएसए का ठोस दावा- 1.36 लाख बच्चों को दी गई हैं 13.64 लाख किताबें. कहीं पहुंची नहीं तो कहीं देरी से मिलीं.

कानपुर की बदहाल शिक्षा-व्यवस्था.
कानपुर की बदहाल शिक्षा-व्यवस्था. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 10:27 AM IST

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कानपुर: यूपी का 'मैनचेस्टर' कहा जाने वाला औद्योगिक शहर कानपुर इन दिनों अपनी बदहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण सुर्खियों में है. सूबे में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 100 दिनों से अधिक हो चुके हैं, लेकिन कानपुर के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की किताबें हीं नहीं पहुंची हैं. पढ़ें कानपुर संवाददाता की यह ग्राउंड रिपोर्ट.

ETV भारत की टीम ने इस मामले की जमीनी पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई. हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के आला अफसरों ने ठोस दावा किया कि जिले में 1.36 लाख बच्चों तक 13.64 लाख किताबें पहुंचा दी गईं हैं. मगर, कई स्कूलों में शिक्षकों का कहना है कि किताबें अभी तक नहीं आई हैं.

अभिभावकों ने यह भी कहा कि किताबें आते-आते जुलाई खत्म हो गई. यहां हैरान करने वाली बात यह भी है कि बेसिक शिक्षा विभाग का सत्र एक अप्रैल से शुरू होता है. हर साल विभाग की ओर बच्चों को किताबें देने में देरी की जाती है. इसका नतीजा होता है कि बच्चे खाली बैग लेकर स्कूल जाने को मजबूर हैं.

शहर में कुल प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों की संख्या: 1937
इन स्कूलों में पढ़ने वाले कुल बच्चों की संख्या: 136327

केस नंबर एक: शहर के शिवराजपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय नदीहा धामू में कक्षा एक से पांचवीं तक पढ़ने वाले बच्चों को जुलाई तक पूरी किताबें नहीं मिली हैं. विभागीय अफसरों ने जब खुद इसकी पड़ताल की तो पूरे विकास खंड में हड़कंप की स्थिति हो गई.

यहां कार्यरत शिक्षकों का कहना है कि कक्षा तीन तक कुछ किताबें आई थीं, लेकिन चौथी और पांचवीं कक्षा के बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची हैं. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है.

सत्र शुरू होने के 100 दिन बाद भी नहीं पहुंची सरकारी किताबें. (Video Credit: ETV Bharat)

केस नंबर दो: शहर के ककवन विकास खंड स्थित प्राथमिक विद्यालय हरिपुरवा में बच्चों को किताबें जुलाई के आखिरी सप्ताह में पहुंचाई गईं. जबकि एक अप्रैल से ही सत्र शुरू हो जाता है और स्कूल खुलने पर बच्चे विद्यालय आने लगते हैं.

यहां कार्यरत शिक्षकों का कहना है कि यह स्थिति हर साल होती है. हैरान करने वाली बात यह भी है कि बीएसए कार्यालय में जिम्मेदारों ने किताबें वितरित करने के कागजी आंकड़े तैयार कर लिए हैं.

अब जानें क्यों होती है यह देरी: बेसिक शिक्षा विभाग से संबद्ध व संचालित होने वाले प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में जो किताबें वितरित होती हैं, पहले तो वह शासन से ही देर से जिलों तक पहुंचती हैं.

इसके बाद विभागीय कार्यालय में जो जिला समन्वयक होते हैं, वह विकास खंड वार इनके सेट संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजते हैं. इन्हें बीआरसी कार्यालय कहा जाता है. बीआरसी ऑफिस से शिक्षकों की मदद से किताबों को बच्चों तक पहुंचाया जाता है.

इस पूरी कवायद में हर साल सत्र शुरू होने के बाद तीन से चार महीने तक किताबों का वितरण चलता रहता है. अंत में अभिभावक और शिक्षक भी किताबों की आस छोड़कर वैकल्पिक व्यवस्था से पढ़ाई के लिए मजबूर होते हैं.

प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करनी होती है जानकारी: बीएसए हरिओम सिंह ने कहा कि कहीं न कहीं किताबें समय से बच्चों तक नहीं पहुंच पातीं. इसके लिए स्कूल के शिक्षक भी जिम्मेदार होते हैं.

दरअसल, विभाग का जो नियम है, उसके मुताबिक, शिक्षकों को छात्रों की संख्या के हिसाब से प्रेरणा पोर्टल पर किताबों की जानकारी और छात्रों की संख्या देनी होती है. लेकिन जुलाई खत्म होने के बावजूद अभी तक जिले से 50 प्रतिशत शिक्षकों ने भी पोर्टल पर जानकारी नहीं दी है.

कक्षावार दी जाने वाली पुस्तकों की स्थिति

कक्षापुस्तकों की संख्या
कक्षा एक07
कक्षा दो 07
कक्षा तीन09
कक्षा चार09
कक्षा पांच09
कक्षा छह14
कक्षा सात14
कक्षा आठ14

NCERT की किताबों का हाल जानें: शहर में एक तस्वीर ऐसी है, जहां सरकारी विद्यालयों में समय से बच्चों को किताबें नहीं मिलतीं. वहीं, शहर के माध्यमिक विद्यालयों खासतौर से निजी स्कूलों में प्राइवेट प्रकाशकों का कमीशन तंत्र इस सत्र में भी सरकारी मशीनरी पर पूरी तरह से हावी रहा.

इसकी बानगी अप्रैल की शुरुआत में तब देखने को मिली, जब स्कूलों का नया शैक्षिक सत्र शुरू हुआ. डीएम की ओर से कानपुर पैरेंट्स एसोसिशएन की शिकायतों पर कुछ दिनों तक तो छापेमारी की कवायद की गई.

निजी प्रकाशकों की किताबें बेचने वाले और स्कूलों से सांठगांठ रखने वाले दुकानदारों को डराया गया. मगर, नतीजा पूरी तरह सिफर रहा. हर साल की तरह महंगे दामों वाली किताबों को ही निजी स्कूलों की ओर से प्राथमिकता दी गई. इसके पीछे उनका मोटा कमीशन छिपा है.

खुद इसकी पुष्टि कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिनेश बाबा ने की. वह कहते हैं कि स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबें बच्चों को मुहैया करानी चाहिए. मगर, उनके स्थान पर महंगी किताबें लगवा देते हैं.

इतना ही नहीं, अब तो स्कूलों के अंदर से किताबें बिकती हैं. कई दुकानदार ऐसे हैं, जिनके पास किताबों की सूची पहुंचा दी जाती है. अभिभावकों को मजबूरी में वहीं किताबें खरीदनी होती हैं. इन किताबों पर अब लिखा जाता है कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं.

कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के महामंत्री आलोक दुबे ने कहा कि एनसीईआरटी की छठवीं कक्षा की किताबों का सेट जहां महज 350 रुपए का है, वहीं निजी प्रकाशकों द्वारा इसी कक्षा के सेट को 3500 रुपए तक में बेचा गया.

विकासखंड में किताबों की स्थिति

विकासखंडकिताबों की संख्या
भीतरगांव92929
बिधनू 122567
बिल्हौर130173
चौबेपुर78974
घाटमपुर 142352
ककवन56366
कल्याणपुर 129839
पतारा 109340
सरसौल 117997
शिवराजपुर97212
किदवई नगर77732
प्रेमनगर 60199
शास्त्री नगर55238
सदर बाजार 93973

एसोसिएशन के पदाधिकारी क्या बोले: इस मामले को लेकर न्याय संघर्ष समिति के संस्थापक अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर संस्था के पदाधिकारियों ने अपने स्तर से संघर्ष तो खूब किया, लेकिन सरकार और जिम्मेदारों का साथ नहीं मिला.

उन्होंने कहा कि डीएम से मुलाकात कर कई बार ज्ञापन सौंपा गया. कुछ स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई. पर वैसा परिणाम सामने नहीं आया, जिसकी अपेक्षा थी.

सीबीएसई के सिटी कोआर्डिनेटर बलविंदर सिंह का कहना था कि निजी स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को सख्त हिदायत दी जा चुकी है कि वह अभिभावकों पर किसी तरह का कोई दबाव न बनाएं.

न हीं किताबों को लेकर और न ही यूनिफॉर्म को लेकर. हालांकि, फिर भी प्रबंधक और प्रधानाचार्य मानते नहीं हैं. ऐसे स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ सीबीएसई को जानकारी देंगे.

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