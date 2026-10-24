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चना, मटर, मसूर, राई, सरसों और अलसी के निःशुल्क बीज मिनीकिट के लिए बुकिंग शुरू

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की समृद्धि और कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रबी सत्र 2026-27 के अंतर्गत निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण तथा अनुदान पर उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.agriculture.up.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कराना अनिवार्य किया गया है.