रेलवे का नया नियम लागू; अब काउंटर से टिकट बुक करने पर मिलेगा 10 लाख का इंश्योरेंस, ऐसे उठाएं लाभ
सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य आमजन को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:41 PM IST
कानपुर : ट्रेन यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है. अब रेलवे काउंटर से आरक्षित टिकट बनवाकर ऑनलाइन भुगतान करने वाले यात्रियों को भी 10 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा. रेलवे की इस नई पहल से अब उन यात्रियों को भी सुरक्षा कवच मिल सकेगा, जो काउंटर से टिकट कटाना पसंद करते हैं.
उत्तर मध्य रेलवे सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराने पर बीमा समेत जो सुविधाएं मिलतीं थीं, अब वह रेलवे काउंटर से आरक्षित टिकट बनवाकर ऑनलाइन भुगतान करने वाले यात्रियों को भी दी जा रही हैं. इसका मुख्य उद्देश्य आमजन को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है.
बता दें कि अभी तक 10 लाख रुपये तक के बीमा की यह सुविधा केवल उन यात्रियों को मिलती थी जो आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक कराते थे. लेकिन अब डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने इसका दायरा बढ़ा दिया है.
इस सुविधा का असर भी दिखने लगा है. कानपुर के रेलवे काउंटरों से टिकट बनवाने वाले यात्रियों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है. कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर शाम पांच बजे तक कई यात्रियों ने ऑनलाइन भुगतान के साथ बीमा सुविधा का विकल्प चुना.
कैसे मिलेगा बीमा का लाभ और कितनी है फीस? : इस बीमा सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को प्रति टिकट मात्र 45 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे. इसके लिए टिकट लेते समय यात्री के पास मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है. ऑनलाइन भुगतान करते समय बीमा लेने के लिए अपनी सहमति देनी होगी. यदि कोई यात्री बीमा नहीं लेना चाहता है, तो उसे इसके लिए स्पष्ट रूप से मना करना होगा.
डिजिटल भुगतान को मिलेगा बढ़ावा : रेलवे के मुताबिक, आज भी काउंटर से आरक्षित टिकट बनवाने वाले 70 फीसदी से अधिक यात्री नकद भुगतान ही करते हैं. इसी आदत को बदलने और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है.
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