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रेलवे का नया नियम लागू; अब काउंटर से टिकट बुक करने पर मिलेगा 10 लाख का इंश्योरेंस, ऐसे उठाएं लाभ

कानपुर रेलवे स्टेशन ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : ट्रेन यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है. अब रेलवे काउंटर से आरक्षित टिकट बनवाकर ऑनलाइन भुगतान करने वाले यात्रियों को भी 10 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा. रेलवे की इस नई पहल से अब उन यात्रियों को भी सुरक्षा कवच मिल सकेगा, जो काउंटर से टिकट कटाना पसंद करते हैं.

उत्तर मध्य रेलवे सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराने पर बीमा समेत जो सुविधाएं मिलतीं थीं, अब वह रेलवे काउंटर से आरक्षित टिकट बनवाकर ऑनलाइन भुगतान करने वाले यात्रियों को भी दी जा रही हैं. इसका मुख्य उद्देश्य आमजन को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है.