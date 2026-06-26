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घर बुक किया और कार फ्री में मिल गई, हाउसिंग बोर्ड के लकी ड्रॉ ने बदली तकदीर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गृह निर्माण मंडल अब नए स्वरूप में "छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल" के नाम से जाना जाएगा. उन्होंने कहा कि जो मंडल कुछ समय पहले तक कर्ज में डूबा था, वह मात्र ढाई वर्षों में लाभ की स्थिति में पहुंच गया है. मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय आवास मंत्री ओ.पी. चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव और पूरी टीम की मेहनत को दिया. उन्होंने बताया कि 7 हजार से अधिक संपत्तियों की बिक्री से करीब 1500 करोड़ का नया राजस्व प्राप्त हुआ.

रायपुर: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अब सिर्फ मकान नहीं बनाएगा, बल्कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भी बड़ी भूमिका निभाएगा. इस नए विजन के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंडल के नए लोगो का इनोग्रेशन किया. इस दौरान आवास मेले के लकी ड्रॉ में विजेताओं को करोड़ों की खुशियां मिली. सबसे ज्यादा चर्चा में रही सारंगढ़ की पूजा बरेठ, जिन्हें घर बुक कराने पर 16 लाख के मकान के साथ 8 लाख की मारुति स्विफ्ट कार भी इनाम में मिली.



पूजा बरेठ को सौंपी गई कार की चाबी

आवास मेले के लकी ड्रॉ में सारंगढ़-बिलाईगढ़ की पूजा बरेठ सबसे बड़ी विजेता रहीं. उन्होंने अटल विहार योजना के तहत एलआईजी मकान बुक कराया था और बम्पर इनाम के रूप में मारुति स्विफ्ट कार जीत ली. पूजा बरेठ ने बताया कि उन्होंने नवंबर में मात्र 21 हजार रुपये देकर एक प्रतिशत राशि पर मकान बुक कराया था. मकान का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही उन्हें लकी ड्रॉ में कार मिल गई. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साथ घर और कार दोनों का सपना पूरा हो जाएगा.





"हर परिवार का सपना अपना घर"

पूजा बरेठ ने कहा कि अपना घर हर व्यक्ति का सपना होता है. उन्होंने कहा कि सरकार की यह योजना बेहद अच्छी है, क्योंकि कम राशि में घर बुक करने का अवसर मिला. जिस स्थान पर उन्होंने मकान लिया है, वहां बच्चों की पढ़ाई, स्कूल, ऑफिस और बेहतर वातावरण जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. उन्होंने लोगों से भी इस योजना का लाभ लेने की अपील की.





लकी ड्रॉ में बरसे इनाम, विजेताओं के चेहरों पर खुशी

नवा रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी और मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने आवास मेला-2025 के भाग्यशाली हितग्राहियों को पुरस्कार वितरित किए. विजेताओं को मारुति स्विफ्ट कार, होंडा शाइन बाइक, होंडा एक्टिवा स्कूटी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन जैसे आकर्षक उपहार प्रदान किए. साथ ही मंडल के नए लोगो डिजाइन करने वाले विजेता रचनाकार को 2.50 लाख की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया.



अब मकान के साथ अधोसंरचना विकास पर भी फोकस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, अब गृह निर्माण मंडल केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी तेजी से काम करेगा. इससे छत्तीसगढ़ में आधुनिक और योजनाबद्ध विकास को नई गति मिलेगी.



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