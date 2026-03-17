ETV Bharat / state

दिल्ली के राज्य बनने की 75वीं वर्षगांठ पर पुस्तक का विमोचन, वर्तमान चुनौतियों पर हुआ विचार विमर्श

इस दौरान किताब के लेखक जगदीश ममगांई ने कहा कि बिना भूमि, कानून-व्यवस्था और सर्विसेज के नियंत्रण के कोई भी शासन प्रभावी नहीं हो सकता.

जख्मों से जूझती दिल्ली, उम्मीदें जिंदा हैं पुस्तक का विमोचन
जख्मों से जूझती दिल्ली, उम्मीदें जिंदा हैं पुस्तक का विमोचन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 17, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राज्य बनने और पहली विधानसभा के गठन की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर शहरी मामलों के विशेषज्ञ जगदीश ममगांई की नई पुस्तक 'जख्मों से जूझती दिल्ली, उम्मीदें जिंदा हैं' का मंगलवार को विमोचन किया गया. इस दौरान दिल्ली की प्रशासनिक जटिलताओं, ऐतिहासिक संघर्षों और वर्तमान चुनौतियों पर गंभीर विमर्श हुआ.

प्रशासनिक मकड़जाल में उलझी राजधानी: एकीकृत दिल्ली नगर निगम की निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ममगांई ने पुस्तक के माध्यम से दिल्ली के शासन मॉडल पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली कहने को प्रदेश है, लेकिन इसका प्रशासन केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय की 'त्रिश्रेणी' में फंसा हुआ है. दिल्ली विधानसभा के पास उन विषयों पर भी विधायी संप्रभुता नहीं है, जिनपर वह कानून बनाने में सक्षम है. गैर-आरक्षित विषयों पर भी उपराज्यपाल की पूर्वानुमति अनिवार्य है. बिना भूमि, कानून-व्यवस्था और सर्विसेज के नियंत्रण के कोई भी शासन प्रभावी नहीं हो सकता.

जगदीश ममगांई (ETV Bharat)

प्राधिकरण अनेक, जवाबदेही नहीं: उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहु निकायों का दखल है, बहुत सारे प्राधिकरण हैं पर कोई जवाबदेही नहीं है. दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में है, हालांकि दिल्ली का अपना कुछ भी नहीं है न मौसम, न प्रदूषण, न जनसंख्या. दिल्ली पर केंद्र सरकार का अंकुश तो है, 20 किलोमीटर लंबी मुनक नहर का रखरखाव, सुरक्षा और आईटीओ बैराज का रखरखाव हरियाणा सरकार के पास है. दिल्ली में पीने के पानी की आपूर्ति में कमी के साथ बाढ़ की स्थिति के लिए भी हरियाणा की भूमिका है. प्रदूषण के मामले में तो हरियाणा के साथ पंजाब व राजस्थान तक योगदान करता है.

सियासत और राज्य के दर्जे का दोहरा मापदंड: जगदीश ममगांई ने कहा कि जो पार्टियां विपक्ष में रहते हुए पूर्ण राज्य के दर्जे की हुंकार भरती हैं, सत्ता में आते ही वे दिल्ली पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल देती हैं. दिल्ली की जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि अधिकार किसके पास हैं, बशर्ते उन्हें बुनियादी राहत और संरक्षण मिले.

भू-माफिया और भ्रष्टाचार का बोलबाला: किताब में दिल्ली की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों और भू-माफियाओं व अधिकारियों की मिलीभगत पर गंभीर चिंता जताई गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र के अधीन भूमि होने के बावजूद लाखों वर्ग मीटर ज़मीन पर झुग्गियां और अनधिकृत कॉलोनियां बस गई. किसानों से विकास के नाम पर कौड़ियों के भाव जमीन ली गई, लेकिन उन्हें न तो रोजगार मिला और न ही वैकल्पिक प्लॉट. रिज जैसे सुरक्षित वन क्षेत्रों में भी धड़ल्ले से पेड़ काटे गए और अतिक्रमण हुआ, जिस पर अदालती आदेशों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

इतिहास के पन्नों में दर्ज दिल्ली का लहू: उन्होंने दिल्ली के बलिदानों को याद करते हुए ब्रिटिश क्रूरता का कच्चा चिट्ठा खोला. उन्होंने बताया कि किस तरह 1857 के विद्रोह के बाद कूचा चेलां के 1400 निवासियों को तोपों से उड़ा दिया गया और अलीपुर व चन्द्रावल जैसे गांवों को राख कर दिया गया. साथ ही इस बात दुख व्यक्त किया कि आज भी दिल्ली में उन बर्बर ब्रिटिश अधिकारियों (जैसे जॉन निकोलसन और जेम्स स्किनर) की कब्रगाहों को सरकारी खर्च पर संरक्षित और महिमामंडित किया जा रहा है, जिन्होंने निर्दोष भारतीयों और बच्चों का नरसंहार किया था.

यह भी पढ़ें-

माता वैष्णो देवी, खाटू श्याम और अयोध्या के लिए भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी में दिल्ली सरकार

दृष्टिबाधितों और बुजुर्गों की राह होगी आसान, दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नलों पर लगेंगे 'ऑडिबल सिग्नल'!

TAGGED:

दिल्ली 75 वर्षगांठ पर पुस्तक विमोचन
BOOK RELEASED DELHI 75 ANNIVERSARY
JAGDISH MAMGAIN
BOOK RELEASED DELHI 75 ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.