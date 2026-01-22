ETV Bharat / state

बाड़मेर साहित्य उत्सव में पुस्तक मेला बना आकर्षण का केंद्र, 10 हजार से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित

उत्सव की शुरुआत 19 जनवरी से हुई है, जो आगामी 25 जनवरी तक जारी रहेगा. इसमें पुस्तक मेला, शिक्षक सेमिनार आदि का आयोजन है.

Book fair at Barmer
पुस्तक मेले में आए बच्चे (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: बाड़मेर साहित्य उत्सव में पुस्तक मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसमें 10 हजार से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं और मेले में भीड़ उमड़ रही है. शिक्षा विभाग, डाइट एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से बाड़मेर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है. 19 जनवरी से शुरू हुए इस उत्सव में आगामी 25 जनवरी तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा. इसमें आयोजित पुस्तक मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकाशनों की 10 हजार से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं.

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अजीम प्रेमजी स्कूल परिसर में आयोजित हो रहे इस पुस्तक मेले में हर दिन सैकड़ों शिक्षकों, युवाओं एवं शहरवासियों की भीड़ उमड़ रही है. खास बात यह रही कि उत्सव के तीसरे दिन पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी भी बाड़मेर साहित्य उत्सव देखने पहुंचे. और अपने लिए पुस्तकें भी खरीदीं. उन्होंने बताया कि बाड़मेर का यह साहित्य उत्सव शहरवासियों और युवाओं के लिए पढ़ने-लिखने की संस्कृति विकसित करने का एक अच्छा मंच बन चुका है. इसमें सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए विभिन्न तरह की हजारों पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं.

Book fair at Barmer
पुस्तक मेले में आए पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: कला और साहित्य की सुगंध के साथ विदा हुआ साहित्य उत्सव, इला अरुण ने गीतों से बंधा समा

मेले में जयपुर के लोकायत प्रकाशन ने वाणी, हिंदी युग्म, राजकमल, एनबीटी, सीबीटी प्रकाशनों की 10 हजार से अधिक पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें उपन्यास, कहानियों की पुस्तकें, बच्चों के लिए बाल किताबें, साहित्य, स्कूल के लिए टीएलएम सामग्री और मोटिवेशनल इत्यादि शामिल हैं. लोकायत प्रकाशन के निशांत ने बताया कि बाड़मेर के लोग इस बार पिछले साल की तुलना में और अधिक बढ़-चढ़कर भागीदारी करके पुस्तकें खरीद रहे हैं.

पढ़ने लिखने की संस्कृति को आगे बढ़ाएगा साहित्य उत्सव: उनके मुताबिक पुस्तक मेले में खूब सारे हजारों नए उपन्यास जैसे 'कलेक्टर साहिबा', 'रेत की मछली' इत्यादि हैं. बच्चों के लिए रोचक कहानियों एवं कॉमिक्स की पुस्तकें हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए संदर्भ पुस्तकें, विभिन्न मोटिवेशनल एवं जीवनशैली से जुड़ी पुस्तकें, राजस्थानी भाषा में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से लेकर विजय दान देथा की रचनाएं इत्यादि उपलब्ध हैं.

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की कोमल ने बताया कि बाड़मेर का यह साहित्य उत्सव थार में पढ़ने-लिखने की संस्कृति को आगे बढ़ाएगा और मोबाइल के इस दौर में हम सभी मिलकर पुस्तकों की तरफ बढ़ेंगे. फाउंडेशन के शिवम जांगिड़ ने बताया कि साहित्य उत्सव पिछले 3 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है. इस साल 19 जनवरी से इस उत्सव की शुरुआत हुई है, जो आगामी 25 जनवरी तक जारी रहेगा. इसमें पुस्तक मेला, शिक्षक सेमिनार, मन री बात, युवा महोत्सव समेत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है.

TAGGED:

BARMER LITERATURE FESTIVAL
TEACHER SEMINAR
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन
BOOK FAIR AT BARMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.