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महंगी किताबों पर लगेगा ब्रेक, नए सेशन के लिए नया कोर्स खरीदने का "झंझट खत्म", यहां फ्री मिलेगा पूरा कोर्स

पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा बीते 7 वर्षों से बुक एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया जाता रहा है. बुक एक्सचेंज प्रोग्राम का उद्देश्य निशुल्क अभिभावकों को नए सेशन की किताबें उपलब्ध कराना है. बीते वर्षों में भी संगठन के बुक एक्सचेंज प्रोग्राम काफी सफल हुए हैं. विशाल संगठन द्वारा दस हजार से अधिक अभिभावकों को निशुल्क नई सेशन की किताबें उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. बुक एक्सचेंज प्रोग्राम तो सफल बनाने के लिए संगठन द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग प्रोग्राम का लाभ उठा सकें.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अप्रैल से स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है. नई सत्र की शुरुआत से पहले अभिभावकों के लिए बच्चों के स्कूल का नया कोर्स खरीदना बड़ी चुनौती होती है. खास करके मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नए सेशन का कोर्स किसी आर्थिक बोझ से काम नहीं होता. कक्षा आठ तक का निजी स्कूलों का कोर्स आमतौर पर 6 से दस हजार के बीच होता है. अभिभावकों को महंगी किताबें की दिशा से राहत दिलाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन पैरंट्स एसोसिएशन द्वारा 28 और 29 मार्च को राजनगर एक्सटेंशन में निशुल्क "बुक एक्सचेंज" प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है.

नया कोर्स खरीदने का "झंझट खत्म": इंडियन पैरंट्स एसोसिएशन (IPA) की अध्यक्ष सीमा त्यागी के मुताबिक आम आदमी के लिए नए सेशन की किताबें खरीदना आसान नहीं होता है. किसी परिवार में अगर दो बच्चे हैं तो 15 से बीस हज़ार रुपए किताबें खरीदने में खर्च हो जाते हैं. मध्यमवर्गीय परिवार का बजट बिगड़ जाता है. पुराने दौर में एक किताब से कई लोग पढ़ा करते थे. हमसर उसे पुरानी पहल को दोबारा से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं. निशुल्क नई सेशन की किताबें उपलब्ध कराई जाएगी. यदि किसी अभिभावक के पास पिछले सेशन की पुरानी किताबें एक्सचेंज करने के लिए नहीं है तब भी वह नए सेशन की किताबें निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं लिया जाता है.



7 वर्षों से बुक एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन: एसोसिएशन की मीडिया प्रभारी विवेक त्यागी के मुताबिक, राजनगर एक्सटेंशन में बुक एक्सचेंज प्रोग्राम के पहले चरण का आयोजन किया जा रहा है. 28 और 29 मार्च को निशुल्क बुक एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन औरा कायमेरा सोसाइटी के सेंट्रल पार्क में किया जाएगा. राज नगर एक्सटेंशन में 50 से अधिक हाई राइज सोसाइटियां है, जिसमें तकरीबन डेढ़ लाख से अधिक लोग रहते हैं. रोस्टर के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी में जाकर बुक एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके.



विवेक त्यागी ने बताया कि पीछे 5 वर्षों में बुक एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से संगठन द्वारा तकरीबन एक लाख अभिभावकों को नए सेशन की किताबें उपलब्ध कराई जा चुकी है. पहले चरण की समाप्ति के बाद दूसरे चरण और तीसरे चरण की तिथियां की घोषणा की जाएगी. इंदिरापुरम और क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी बुक एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा.





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