रायपुर प्रेस क्लब में किताब दान अभियान की शुरुआत
14 फरवरी को हर साल अंतरराष्ट्रीय किताब दान दिवस मनाया जाता है. इस अवसर रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों ने किताबें दान की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 15, 2026 at 10:34 AM IST
रायपुर: किताब दान दिवस के मौके पर रायपुर प्रेस क्लब ने पत्रकारों के ज्ञानवर्धन और क्लब की लाइब्रेरी को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय किताब दान दिवस पर एक नई पहल शुरू की है. इस मुहिम के अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार तपेश जैन और रायपुर प्रेस क्लब के महासचिव गौरव शर्मा भारतीय ने क्लब को महत्वपूर्ण किताबें दान की.
रायपुर प्रेस क्लब को पत्रकारों ने दान की किताबें
रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने दोनों पत्रकारों की इस पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि क्लब के अन्य सदस्यों से भी इस ज्ञान-यज्ञ में शामिल होने की अपील की है. साहित्यिक योगदान वरिष्ठ पत्रकार तपेश जैन और गौरव शर्मा ने विभिन्न विषयों पर आधारित ज्ञानवर्धक पुस्तकें रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अध्यक्ष मोहन तिवारी को सौंपी.
पत्रकारों से अध्यक्ष की अपील
रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने अपील करते हुए कहा कि एक अच्छी पुस्तक सौ मित्रों के बराबर होती है. प्रेस क्लब की लाइब्रेरी को सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए हम यह अभियान चला रहे हैं.
मोहन तिवारी ने प्रेस क्लब के सदस्यों से कहा-"मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी पसंद की कम से कम एक पुस्तक इस लाइब्रेरी को दान करें. इस मुहिम का मुख्य लक्ष्य प्रेस क्लब में अध्ययन का माहौल तैयार करना है. ताकि युवा पत्रकार और सदस्य फुर्सत के क्षणों में संदर्भ ग्रंथों और उत्कृष्ट साहित्य का लाभ उठा सकें."
मोहन तिवारी ने कहा कि सदस्य राजनीति, अर्थशास्त्र, साहित्य, पत्रकारिता और इतिहास जैसे विषयों पर पुस्तकें दान कर सकते हैं. इस दौरान रायपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों सहित कई वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे. जिन्होंने इस सकारात्मक पहल का स्वागत किया.