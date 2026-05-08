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बनारस में बुक कल्चर; डिजिटल युग में कम नहीं है किताबों का क्रेज, सरकारी पुस्तकालय से निकल रहे अफसर

हालांकि सरकार ग्रामीण लाइब्रेरी पर भी फोकस कर रही है, लेकिन लोग इंटरेस्ट लेकर यहां आना नहीं चाहते हर शहर में चलने वाली राजकीय लाइब्रेरी भी खाली ही रहती है, लेकिन इन सबसे परे बनारस में संचालित होने वाला राजकीय पुस्तकालय डिजिटल युग में भी एक मिसाल है, क्योंकि यहां छोटी सी लाइब्रेरी में हर घंटे 200 से ज्यादा बच्चे एकजुट होकर पढ़ाई करते हैं. जिसका नतीजा यह है कि सुबह से शाम तक यह लाइब्रेरी फुल रहती है. और यहां पढ़ने वाले बच्चे न सिर्फ यहां समय देकर अपना भविष्य सवार रहे, बल्कि कुछ सालों के अंदर सरकारी नौकरियों में यहां के बच्चों ने अच्छे-अच्छे पद भी हासिल कर लिए हैं.

वाराणसी : आज डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में पढ़ाई से लेकर खेल और ज्ञान का भंडार सब कुछ एक क्लिक पर मौजूद है. यही वजह है कि अब डिजिटल तरीके से ही लोग अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते हैं और कंपटीशन की तैयारी में भी डिजिटल ज्ञान पर ही भरोसा करते हैं. यही वजह है कि शहर शहर में चलने वाली लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट अब धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है.

लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है. कई जगहों पर लाइब्रेरी संचालित होती थी, लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों के ना आने के कारण यह बंद होती जा रही है. ऐसे में वाराणसी में संचालित होने वाला राजकीय पुस्तकालय यहां के युवाओं और कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. पुस्तकालय इंचार्ज और पुस्तकालय अध्यक्ष कंचन सिंह परिहार का कहना है कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि डिजिटल युग में भी बच्चे सुबह 8:00 से रात 8:00 बजे तक इस लाइब्रेरी में डटे रहते हैं हमारे पास 3100 से ज्यादा लाइफ मेंबरशिप मौजूद है. जो 2018 में महज 67-68 हुआ करती थी, तेजी से बच्चे यहां पर आकर अपने कंपटीशन की तैयारी को अंतिम रूप देते हैं.

राजकीय पुस्तकालय का महत्व. (Photo Credit : ETV Bharat)

लाइब्रेरी के पास में ही रहने वाले आकाश कुमार आनंद और उनकी बहन ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की और महज 5 महीने में ही दिन रात की मेहनत के बाद दोनों को सरकारी नौकरी मिली. आकाश इस वक्त ऊर्जा मंत्रालय के साथ जुड़कर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर कोलकाता में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. बहन भी सरकारी नौकरी में है. बहन-भाई का यही कहना है कि हमारी इस पुस्तकालय में की गई, मेहनत के नतीजा है कि हम अपनी मंजिल को हासिल कर पाए. यहां पर अच्छा माहौल और पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिला जिसके कारण यह संभव हो पाया है.

यहां भी कंप्टीशन की तैयारी का मौका : वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में शामिल सेंट्रल लाइब्रेरी भी मौजूद है. जहां एक बार में 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं 16 लाख से ज्यादा किताबों का संग्रह यहां पर मौजूद हैं. इसके अलावा काशी विद्यापीठ उदय प्रताप कॉलेज सहित कई जगहों पर भी इंटरनल लाइब्रेरी संचालित होती है, लेकिन राजकीय लाइब्रेरी किसी भी बच्चे जो बाहर भी रहते हैं और बनारस में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर माहौल और अच्छे ज्ञान के भंडार के साथ पढ़ने का बेहतर स्थान है.

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