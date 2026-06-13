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यूपी में शादी, समारोह और टूर के लिए बुक करें एसी इलेक्ट्रिक रोडवेज बसें, जानें सब कुछ

शादी, मुंडन, तीर्थयात्रा के रोडवेज बसों का तोहफा. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब सिर्फ रूटों पर बसें नहीं चलाएगा, बल्कि आपकी निजी खुशियों (शादी, मुंडन, तीर्थयात्रा) का सारथी भी बनेगा. उत्तर प्रदेश में अब शादी-ब्याह, पारिवारिक समारोह या तीर्थयात्रा के लिए लग्ज़री और आरामदायक बस खोजना आसान हो गया है. देखिए अखिलेश्वर पाण्डेय की ख़ास रिपोर्ट... उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को निजी तौर पर किराये पर देने की योजना शुरू की है. अब तक सिर्फ रूटों पर चलने वाली ये बसें अब आपके घर के दरवाजे पर बारात और पर्यटकों को ले जाने के लिए तैयार खड़ी मिलेंगी. शादी-ब्याह, पारिवारिक समारोह और तीर्थयात्रा के लिए यूपी में लग्ज़री और आरामदायक बस. (ETV Bharat) 200 किलोमीटर से कम दूरी के लिए इन बसों को बुकिंग हालांकि अभी लॉन्ग रूट पर इन इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस काफी कम संख्या में हैं और चार्जिंग की समस्या बनी हुई है, लेकिन 200 किलोमीटर से कम दूरी के लिए इन बसों को बुक किया जा सकता है. यूपी में लग्ज़री और आरामदायक बस खोजना आसान हो गया है. (ईटीवी भारत) आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं और यह आपके बजट में कितनी सटीक बैठती हैं. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में अब तक साधारण बसों के साथ ही एसी जनरथ बसें, शताब्दी बसें और एसी पवन हंस बसें शामिल थीं, लेकिन अब इसी बेड़े में एसी इलेक्ट्रिक बसों के जुड़ने का भी सिलसिला शुरू हो गया है. सिर्फ एसी इलेक्ट्रिक बसें ही नहीं, बल्कि एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें भी अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में जुड़ गई हैं. कुल 20 इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बसें लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में संचालित हो रही हैं. 7 महानगरों में चल रहीं इलेक्ट्रिक बसें सात महानगरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के पास इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा है. करीब 1400 एसी बसें अलग-अलग महानगरों में संचालित हो रही हैं. इनमें लखनऊ भी शामिल है. परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ही जिन महानगरों में सिटी बसों का संचालन होता है वहां के एमडी होते हैं. ऐसे में क्षेत्रीय प्रबंधक की देखरेख में इलेक्ट्रिक एसी बसों का संचालन होता है. शादी और टूर के लिए बुक करें एसी इलेक्ट्रिक बस. (ईटीवी भारत) लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो यहां पर कुल 140 एसी बसफ्लीट में शामिल हैं. प्रदेश में सिटी बस के रूप में करीब दर्जन भर शहरों में इन बसों का संचालन हो रहा है. इलेक्ट्रिक बसें एक बार में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं. ऐसे में लॉन्ग रूट पर तो इन बसों की बुकिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, लेकिन 200 किलोमीटर तक की दूरी के दायरे के लिए इन इलेक्ट्रिक बसों की चार्टर बुकिंग करने का विकल्प लोगों के सामने उपलब्ध हो गया है. शादी-ब्याह, पारिवारिक समारोह और तीर्थयात्रा के लिए यूपी में लग्ज़री बस खोजना आसान. (ईटीवी भारत) प्रदूषण रहित सरकारी एसी इलेक्ट्रिक बसों पर जोर ऐसे में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की कम दूरी की बसों की बुकिंग के बजाय लोग प्रदूषण रहित सरकारी एसी इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग की तरफ रुख करने लगे हैं. परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि रोडवेज के बस बेड़े में भी एसी इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, लेकिन अभी लॉन्ग रूट पर इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं है कि एक बार में बस बिना चार्जिंग के लंबी दूरी तय कर सके. भविष्य में इसकी भी संभावना जरूर होगी. अभी शहरों में सिटी बस के रूप में इन बसों की 200 किलोमीटर तक के दायरे में शादी, तिलक, मुंडन या अन्य किसी पार्टी के लिए बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. लखनऊ में अक्टूबर 2024 से इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग इलेक्ट्रिक बसों की प्राइवेट रेंटल स्कीम शुरू करने के पीछे मुख्य मकसद लोगों को प्रदूषण रहित सस्ती इलेक्ट्रिक बसों का विकल्प उपलब्ध कराना है. लखनऊ की बात की जाए तो अक्टूबर 2024 से इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग की व्यवस्था लागू की गई है. सरकारी कार्यक्रमों में तो एसी इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग हो ही रही है. प्राइवेट पार्टी भी 200 किलोमीटर के अंदर की सीमा के लिए इलेक्ट्रिक बसें बुक हो रही हैं, क्योंकि इस बस से काफी फायदे हैं. बुजुर्गों को खास तौर पर यह बस इसलिए रास आती है, क्योंकि यह किसी तरह की आवाज नहीं करती है और झटके भी नहीं लगते हैं. बुकिंग के लिए समय सीमा, प्रति किलोमीटर किराया और सुरक्षा (जैसे ड्राइवर, बीमा) के नियम तय किए गए हैं. तीन घंटे से लेकर 24 घंटे तक के लिए एसी इलेक्ट्रिक बस बुक की जा सकती है. इनका किराया भी तय है. बसों में लगे होते हैं पैनिक बटन जहां तक सुरक्षा की बात है तो बसों में पैनिक बटन लगे हुए हैं. यात्री को किसी तरह की दिक्कत होने पर यह बटन प्रेस करने पर सीधे कंट्रोल रूम में फोन पहुंच जाता है और इसके बाद मौके पर मदद उपलब्ध कराई जाती है. बस के ड्राइवर का भी बीमा होता है. जहां तक शहर के बाहर इलेक्ट्रिक बस ले जाने की बात है तो चार्जिंग स्टेशनों का पर्याप्त नेटवर्क अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए लंबी दूरी पर इन बसों का संचालन नहीं हो सकता है. 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इन बसों की बुकिंग बिना किसी हिचकिचाहट कराई जा सकती है. क्या कहते हैं परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अमरनाथ सहाय का कहना है कि परिवहन निगम लोगों को चार्टर बस बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है. रोडवेज के बस बेड़े में साधारण बसें तो शामिल हैं ही, एसी जनरथ बसें और शताब्दी बसें भी बुक की जा सकती हैं. इनके लिए बाकायदा शुल्क तय है. साधारण बसों की बुकिंग सरकारी कार्यक्रमों के लिए होती है, साथ ही लॉन्ग रूट के लिए भी कार्यक्रमों में लोग उनकी बुकिंग करते हैं. इलेक्ट्रिक बसों के लिए लंबी दूरी का अभी विकल्प इसलिए मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रदेश भर में अभी चार्जिंग स्टेशंस स्थापित नहीं हो पाए हैं, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा के लिए अभी इलेक्ट्रिक बस नहीं भेजी जा सकतीं, इसलिए उनकी बुकिंग अभी लॉन्ग रूट के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे चार्जिंग स्टेशन स्थापित होते जा रहे हैं वैसे-वैसे रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें भी बुकिंग के लिए तैयार हो जाएंगी. कोई भी यात्री बस की बुकिंग करना चाहता है तो वह हमारे आरएम ऑफिस या फिर एआरएम ऑफिस से कांटेक्ट कर सकता है. लखनऊ हेड क्वार्टर से जीएम ऑपरेशन से संपर्क कर सकता है. 24 घंटे के लिए हम रोडवेज की साधारण बसों की वर्तमान में बुकिंग कर रहे हैं जिनका किराया 27,808 रुपए है. उसके अतिरिक्त गाड़ी चलती है तो 59 रुपए किलो प्रति किलोमीटर की दर से चार्ज करते हैं. चार्टर बुकिंग में चालक, परिचालक, यात्री भी बीमा से होते हैं कवर शादी विवाह या फंक्शन में कोई बुकिंग करना चाहता है तो चार्टर बुकिंग कर सकते हैं. चालक, परिचालक और यात्री भी बीमा से कवर होते हैं. अभी रोडवेज में हम साधारण बसों की बुकिंग कर रहे हैं. एसी जनरथ और इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग के लिए अभी मंथन किया जा रहा है. वह भी जल्द होने वाला है. जहां तक एसी इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग की बात है तो जनरथ और शताब्दी बसों के साथ ही इलेक्ट्रिक बसों का भी प्लान बनेगा. अब कई जगह पर हमारे चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो गए हैं और लगातार स्थापित भी हो रहे हैं. अभी सात रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं.