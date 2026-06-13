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यूपी में शादी, समारोह और टूर के लिए बुक करें एसी इलेक्ट्रिक रोडवेज बसें, जानें सब कुछ

उत्तर प्रदेश में अब शादी-ब्याह, समारोह और तीर्थयात्रा के लिए यूपी में लग्ज़री और आरामदायक राज्य सड़क परिवहन निगम बसें खोजना आसान हो गया है.

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शादी, मुंडन, तीर्थयात्रा के रोडवेज बसों का तोहफा. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 1:48 PM IST

14 Min Read
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब सिर्फ रूटों पर बसें नहीं चलाएगा, बल्कि आपकी निजी खुशियों (शादी, मुंडन, तीर्थयात्रा) का सारथी भी बनेगा. उत्तर प्रदेश में अब शादी-ब्याह, पारिवारिक समारोह या तीर्थयात्रा के लिए लग्ज़री और आरामदायक बस खोजना आसान हो गया है. देखिए अखिलेश्वर पाण्डेय की ख़ास रिपोर्ट...

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को निजी तौर पर किराये पर देने की योजना शुरू की है. अब तक सिर्फ रूटों पर चलने वाली ये बसें अब आपके घर के दरवाजे पर बारात और पर्यटकों को ले जाने के लिए तैयार खड़ी मिलेंगी.

शादी-ब्याह, पारिवारिक समारोह और तीर्थयात्रा के लिए यूपी में लग्ज़री और आरामदायक बस. (ETV Bharat)

200 किलोमीटर से कम दूरी के लिए इन बसों को बुकिंग

हालांकि अभी लॉन्ग रूट पर इन इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस काफी कम संख्या में हैं और चार्जिंग की समस्या बनी हुई है, लेकिन 200 किलोमीटर से कम दूरी के लिए इन बसों को बुक किया जा सकता है.

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यूपी में लग्ज़री और आरामदायक बस खोजना आसान हो गया है. (ईटीवी भारत)

आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं और यह आपके बजट में कितनी सटीक बैठती हैं.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में अब तक साधारण बसों के साथ ही एसी जनरथ बसें, शताब्दी बसें और एसी पवन हंस बसें शामिल थीं, लेकिन अब इसी बेड़े में एसी इलेक्ट्रिक बसों के जुड़ने का भी सिलसिला शुरू हो गया है. सिर्फ एसी इलेक्ट्रिक बसें ही नहीं, बल्कि एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें भी अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में जुड़ गई हैं. कुल 20 इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बसें लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में संचालित हो रही हैं.

7 महानगरों में चल रहीं इलेक्ट्रिक बसें

सात महानगरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के पास इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा है. करीब 1400 एसी बसें अलग-अलग महानगरों में संचालित हो रही हैं. इनमें लखनऊ भी शामिल है. परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ही जिन महानगरों में सिटी बसों का संचालन होता है वहां के एमडी होते हैं. ऐसे में क्षेत्रीय प्रबंधक की देखरेख में इलेक्ट्रिक एसी बसों का संचालन होता है.

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शादी और टूर के लिए बुक करें एसी इलेक्ट्रिक बस. (ईटीवी भारत)

लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो यहां पर कुल 140 एसी बसफ्लीट में शामिल हैं. प्रदेश में सिटी बस के रूप में करीब दर्जन भर शहरों में इन बसों का संचालन हो रहा है. इलेक्ट्रिक बसें एक बार में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं.

ऐसे में लॉन्ग रूट पर तो इन बसों की बुकिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, लेकिन 200 किलोमीटर तक की दूरी के दायरे के लिए इन इलेक्ट्रिक बसों की चार्टर बुकिंग करने का विकल्प लोगों के सामने उपलब्ध हो गया है.

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शादी-ब्याह, पारिवारिक समारोह और तीर्थयात्रा के लिए यूपी में लग्ज़री बस खोजना आसान. (ईटीवी भारत)

प्रदूषण रहित सरकारी एसी इलेक्ट्रिक बसों पर जोर

ऐसे में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की कम दूरी की बसों की बुकिंग के बजाय लोग प्रदूषण रहित सरकारी एसी इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग की तरफ रुख करने लगे हैं. परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि रोडवेज के बस बेड़े में भी एसी इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, लेकिन अभी लॉन्ग रूट पर इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं है कि एक बार में बस बिना चार्जिंग के लंबी दूरी तय कर सके. भविष्य में इसकी भी संभावना जरूर होगी. अभी शहरों में सिटी बस के रूप में इन बसों की 200 किलोमीटर तक के दायरे में शादी, तिलक, मुंडन या अन्य किसी पार्टी के लिए बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

लखनऊ में अक्टूबर 2024 से इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग

इलेक्ट्रिक बसों की प्राइवेट रेंटल स्कीम शुरू करने के पीछे मुख्य मकसद लोगों को प्रदूषण रहित सस्ती इलेक्ट्रिक बसों का विकल्प उपलब्ध कराना है. लखनऊ की बात की जाए तो अक्टूबर 2024 से इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग की व्यवस्था लागू की गई है. सरकारी कार्यक्रमों में तो एसी इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग हो ही रही है.

प्राइवेट पार्टी भी 200 किलोमीटर के अंदर की सीमा के लिए इलेक्ट्रिक बसें बुक हो रही हैं, क्योंकि इस बस से काफी फायदे हैं. बुजुर्गों को खास तौर पर यह बस इसलिए रास आती है, क्योंकि यह किसी तरह की आवाज नहीं करती है और झटके भी नहीं लगते हैं. बुकिंग के लिए समय सीमा, प्रति किलोमीटर किराया और सुरक्षा (जैसे ड्राइवर, बीमा) के नियम तय किए गए हैं. तीन घंटे से लेकर 24 घंटे तक के लिए एसी इलेक्ट्रिक बस बुक की जा सकती है. इनका किराया भी तय है.

बसों में लगे होते हैं पैनिक बटन

जहां तक सुरक्षा की बात है तो बसों में पैनिक बटन लगे हुए हैं. यात्री को किसी तरह की दिक्कत होने पर यह बटन प्रेस करने पर सीधे कंट्रोल रूम में फोन पहुंच जाता है और इसके बाद मौके पर मदद उपलब्ध कराई जाती है. बस के ड्राइवर का भी बीमा होता है. जहां तक शहर के बाहर इलेक्ट्रिक बस ले जाने की बात है तो चार्जिंग स्टेशनों का पर्याप्त नेटवर्क अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए लंबी दूरी पर इन बसों का संचालन नहीं हो सकता है. 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इन बसों की बुकिंग बिना किसी हिचकिचाहट कराई जा सकती है.

क्या कहते हैं परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अमरनाथ सहाय का कहना है कि परिवहन निगम लोगों को चार्टर बस बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है. रोडवेज के बस बेड़े में साधारण बसें तो शामिल हैं ही, एसी जनरथ बसें और शताब्दी बसें भी बुक की जा सकती हैं. इनके लिए बाकायदा शुल्क तय है. साधारण बसों की बुकिंग सरकारी कार्यक्रमों के लिए होती है, साथ ही लॉन्ग रूट के लिए भी कार्यक्रमों में लोग उनकी बुकिंग करते हैं.

इलेक्ट्रिक बसों के लिए लंबी दूरी का अभी विकल्प इसलिए मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रदेश भर में अभी चार्जिंग स्टेशंस स्थापित नहीं हो पाए हैं, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा के लिए अभी इलेक्ट्रिक बस नहीं भेजी जा सकतीं, इसलिए उनकी बुकिंग अभी लॉन्ग रूट के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे चार्जिंग स्टेशन स्थापित होते जा रहे हैं वैसे-वैसे रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें भी बुकिंग के लिए तैयार हो जाएंगी.

कोई भी यात्री बस की बुकिंग करना चाहता है तो वह हमारे आरएम ऑफिस या फिर एआरएम ऑफिस से कांटेक्ट कर सकता है. लखनऊ हेड क्वार्टर से जीएम ऑपरेशन से संपर्क कर सकता है. 24 घंटे के लिए हम रोडवेज की साधारण बसों की वर्तमान में बुकिंग कर रहे हैं जिनका किराया 27,808 रुपए है. उसके अतिरिक्त गाड़ी चलती है तो 59 रुपए किलो प्रति किलोमीटर की दर से चार्ज करते हैं.

चार्टर बुकिंग में चालक, परिचालक, यात्री भी बीमा से होते हैं कवर

शादी विवाह या फंक्शन में कोई बुकिंग करना चाहता है तो चार्टर बुकिंग कर सकते हैं. चालक, परिचालक और यात्री भी बीमा से कवर होते हैं. अभी रोडवेज में हम साधारण बसों की बुकिंग कर रहे हैं. एसी जनरथ और इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग के लिए अभी मंथन किया जा रहा है. वह भी जल्द होने वाला है. जहां तक एसी इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग की बात है तो जनरथ और शताब्दी बसों के साथ ही इलेक्ट्रिक बसों का भी प्लान बनेगा. अब कई जगह पर हमारे चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो गए हैं और लगातार स्थापित भी हो रहे हैं. अभी सात रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं.

क्या कहते हैं क्षेत्रीय प्रबंधक और सिटी बस एमडी

लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक व लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विमल राजन का कहना है कि अभी हम सिटी बसों के रूप में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर रहे हैं. सिटी बस में हम लोगों ने बहुत ही कम घंटे से लेकर 24 घंटे के लिए चार्टर्ड बसों की बुकिंग कर रहे हैं. तीन घंटे के लिए हम लोग 3500 रुपए लेते हैं.

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देख लीजिए इलेक्ट्रिक, मिडी बस स्पेशल चार्टर की दरें. (ईटीवी भारत)

छह घंटे के लिए 7000, 12 घंटे के लिए 14000 और 24 घंटे के लिए 28000 रुपए में बुक कर सकते हैं. अपने समय अनुसार और सुविधा अनुसार यह बस बुक की जा सकती है. जितने समय के लिए बुकिंग कराई जाती है, उससे ज्यादा होने पर हमारा तीन घंटे का स्लैब है.

इसकी बुकिंग करने के लिए हमारे डिपो में एआरएम ऑफिस में संपर्क किया जा सकता है. जितने भी घंटे के लिए बस बुक करना चाहते हैं वह बुक हो जाएगी. धीरे-धीरे लोग इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग बढ़ रही है. अयोध्या में तो लोग काफी लाभ ले रहे हैं.

लखनऊ में अभी उतनी पॉपुलर नहीं हुई है, लेकिन इस पर अब काम किया जा रहा है. अगर पर्यटक लखनऊ घूमना चाहते हैं तो हमारी इस बस की बुकिंग कर सकते हैं.

लंबी दूरी के लिए अभी चार्जिंग व्यवस्था सही न होने के चलते दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए अभी लंबी दूरी के लिए बसों की बुकिंग नहीं की जा सकती, लेकिन तेजी से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहे हैं तो जल्द ही लंबी दूरी के लिए भी इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग शुरू हो जाएगी.

लखनऊ परिक्षेत्र व एमडी लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड क्या कहते हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में एसी इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स पर क्या असर पड़ेगा?

इसे लेकर ईटीवी भारत ने प्राइवेट बस ऑपरेटर मेजर खान और से बात की. उनसे पूछा कि रोडवेज की इस योजना से प्राइवेट बस रेंटल मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? किराये और सुविधाओं के मामले में प्राइवेट बसें रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसों को कैसे टक्कर देंगी?

इस पर उनका कहना है कि सरकारें अपनी कोई न कोई नई व्यवस्था ले आती हैं. जब डीज़ल बसें चल रही थीं तो सीएनजी लेकर आए थे. सीएनजी में जो वायदे किए थे, वह पूरे नहीं हुए. सीएनजी भी वैसी हो गई जैसे डीज़ल थी. वैसे ही जो आज इलेक्ट्रिक लाए हैं, यह उनकी अपनी सोच है.

इलेक्ट्रिक का भी हाल वही होगा जैसे सीएनजी का है. बस ऑपरेटर से किए गए वादे कभी पूरे नहीं किए जाते. अभी टैक्स की बात है तो कहते हैं कि टैक्स नहीं देना है, परमिट नहीं लेना है, लेकिन कल को सरकार बदलेगी तो कहेंगे सब कुछ देना है तो हम लोग को तो कुछ लिखित मिला नहीं है. अभी प्राइवेट बस ऑपरेटरों के पास चार्जिंग पॉइंट की कोई व्यवस्था नहीं है. हमारे पास कोई जगह भी नहीं है जहां पर हम यह ले सकें. हमारे लिए अभी यह नामुमकिन है.

हमारे यहां कुछ लोग इलेक्ट्रिक बसें नोएडा में चला रहे हैं. उनके पास चार्जिंग पॉइंट हैं. उनके पास बैटरी की गाड़ियां हैं. कंपनियों ने बैंगलोर में एक कार्यक्रम में गाड़ियां दिखाई थीं, लेकिन आज तक वह गाड़ियां मार्केट में नहीं उतार पाईं. इलेक्ट्रिक बसों की अभी यह दिक्कत है कि अगर चार्जिंग खत्म हो गई, तो बीच रास्ते ही खड़ी हो सकती हैं, जबकि डीजल बसों और सीएनजी बसों में ऐसा नहीं है.

इलेक्ट्रिक बसों के साथ ये बड़ी दिक्कत है. जहां खड़ी हो गई वहीं खड़ी हो जाएगी, इसलिए लोग अभी इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

अभी इलेक्ट्रिक बसों का कोई फायदा नहीं

ऑल बस और कार फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश ग्रोवर कहते हैं कि 50 से 60 लाख रुपए की कीमत में डीजल बस आती है, जबकि एक करोड़ 20 लाख रुपए का इलेक्टिक बसों की कंपनियों ने रेट कर रखा है. अभी सरकारी विभाग में ही इलेक्ट्रिक बसों की पूर्ति नहीं हो पा रही है. उनको प्राइवेट बस ऑपरेटर से अभी कोई मतलब नहीं है कि छूट का कोई प्रावधान करें. सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो इलेक्ट्रिक बसों में काम कर रही हैं. सरकार को प्राइवेट ऑपरेटरों के बारे में सोचना चाहिए. उनका सहयोग करे. उनको अनुदान दे. चार्जिंग स्टेशन लगाने में सब्सिडी और जगह मुहैया कराए, तब जाकर प्राइवेट बस ऑपरेटर भी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने पर ध्यान देंगे.

अभी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के बारे में कोई विचार नहीं है. अभी कोई एसी इलेक्ट्रिक बस लंबी दूरी पर नहीं चल रही है, सिर्फ सिटी बसों के आसपास ही इलेक्ट्रिक बस चल रही है. ऐसे में अभी लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग नहीं हो रही है. सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि जब चार्जिंग स्टेशन सब कहीं लग जाएंगे तो हमें भी अपने साथ जोड़ें.

जैसे हमने सीएनजी में अपना सरकार को सहयोग किया है, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक बसें खरीदने पर ध्यान देंगे.

डेढ़ साल में 376 इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने लखनऊ में 2024 के अक्टूबर माह से चार्टर बसों की बुकिंग के रेट तय किए. लगभग डेढ़ साल में बुकिंग के आंकड़ों की बात की जाए, तो सरकारी विभागों ने 300 इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग डेढ़ साल में की, जबकि निजी व्यक्तियों और संस्थाओं ने 76 इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग की है. सिटी ट्रांसपोर्ट की चार्टर बुकिंग से 46 लाख सात हजार 750 रुपए की इनकम हुई है.

फायदे-नुकसान का कार्ड

एक तरफ इलेक्ट्रिक बसें 'इको-फ्रेंडली हैं. यह यात्रियों को प्रदूषण रहित यात्रा पूरी कराती हैं. बुजुर्ग भी इन बसों में यात्रा करते हैं तो उन्हें किसी तरह के झटके महसूस नहीं होते हैं. किराया भी अन्य श्रेणी की एसी बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों का किराया कम रखा गया है.

इलेक्ट्रिक बसों के यह तो फायदे हैं, लेकिन अभी एक दिक्कत यह है कि चार्जिंग स्टेशन कम होने के चलते सीमित रूटों पर ही बसों का संचालन हो पा रहा है, जिससे अभी यात्रियों को पूरी सहूलियत नहीं मिल पा रही है.

योजना के फ़ायदे और नुक़सान फ़ायदे जेब पर हल्की

प्राइवेट ऑपरेटर्स सीजन में मनमाना किराया वसूलते हैं, जबकि सरकारी दरें पारदर्शी और तय होंगी.

आरामदायक सफर: इलेक्ट्रिक बसों में आवाज और कंपन न के बराबर होता है, जिससे बुजुर्गों का सफर आसान होता है.

सुरक्षा की गारंटी: सरकारी वेरीफाइड ड्राइवर्स मिलते हैं जिससे सफर में परिवार सुरक्षित महसूस करते हैं.

पर्यावरण के अनुकूल: शून्य कार्बन उत्सर्जन, जो शादियों और टूर को 'ग्रीन इवेंट' बनाएगा.

क्या है नुकसान और चुनौतियां :

रेंज की सीमा: एक बार चार्ज होने पर बस सीमित किलोमीटर ही चल सकती है.

लंबी दूरी के लिए रूट पर चार्जिंग स्टेशन होना जरूरी है.

वर्तमान में अधिकतम 200 किलोमीटर तक ही एक बार की चार्जिंग में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो सकता है.

देरी का जोखिम: अगर रास्ते में चार्जिंग पॉइंट व्यस्त मिला तो कार्यक्रम के समय में देरी हो सकती है.

सीमित बुकिंग: शुरुआत में बसों की संख्या कम होने के कारण मुख्य शादियों के सीजन में बुकिंग मिलना मुश्किल हो सकता है.

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