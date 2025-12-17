दिल्ली चिड़ियाघर में कर्मचारी पर बंदर ने किया जानलेवा हमला, बाल-बाल बची जान
दिल्ली चिड़ियाघर में कर्मचारी भैरो प्रताप पर बोनट बंदर ने हमला कर दिया, हमला इतना तेज था कि कर्मचारी की हाथ की उंगली काटनी पड़ी.
Published : December 17, 2025 at 10:37 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली चिड़ियाघर में बीट संख्या-एक में सफाई और खाना देने गए कर्मचारी भैरो प्रताप पर बोनट बंदर ने हमला कर दिया. हमले में हाथ पैर में ज्यादा कटने से घायल कर्मचारी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हाथ की उंगली पर ज्यादा कटने से डॉक्टर ने भैरो प्रताप की उंगली को काट कर निकाल दिया. अभी उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है फिलहाल हालत स्थिर है. घटना के बाद चिड़ियाघर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों की कार्य स्थितियों पर सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं कर्मचारियों में दहशत का माहौल है और वह प्रशासन से सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं.
'हमला इतना तेज था कि संभलने का मौका तक नहीं मिला' : चिड़ियाघर के स्टाफ नरेश ने बताया कि भैरो प्रताप बीट संख्या-एक में नियमित ड्यूटी के दौरान सफाई कर कर रहे थे और जानवरों के लिए राशन लगा रहे थे. इसी दौरान पिंजरे के अंदर मौजूद बोनट बंदर अचानक उग्र हो गया और उसने उन पर हमला कर दिया. हमला इतना तेज था कि कर्मचारी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्हें गंभीर चोटें आईं.
घायल कर्मचारी को तुरंत आरएमएल अस्पताल ले जाया गया : स्टाफ नरेश ने कहा कि हमले के बाद मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया और उन्हें तुरंत इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया. उन्होंने बताया कि घायल भैरो प्रताप की हालत स्थिर बताई गई है, लेकिन उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.
पहले भी भैरो प्रताप पर एक बाघ ने किया था हमला : चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने बताया कि कुछ साल पहले भैरो प्रताप पर एक बाघ ने हमला किया था, जिसमें उनके बाएं हाथ की एक उंगली बाघ ने खा ली थी. उस हादसे के बाद भी वे चिड़ियाघर में अनियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे है. लगातार दूसरी बार जानलेवा हमले का शिकार होना, कार्यस्थल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से घटना की जांच शुरू कर दी गई है.
दिल्ली चिड़ियाघर में जानवरों द्वारा स्टाफ पर हुए हमले:
- मई 2025: हीरा नाम के एक हाथी ने देखभाल करने वाले माहूत पर हमला किया, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं थी.
- अप्रैल 2025: एक तेंदुए ने एक कर्मचारी को पंजा मारा, जब कर्मचारी उसे पिंजरे से सार्वजनिक बाड़े में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा था.
- सितंबर 2019: एक बीमार रॉयल बंगाल टाइगर ने अपने बाड़े में पानी का कटोरा रखने गए एक चिड़ियाघर कर्मचारी पर हमला कर दिया. इस हमले में कर्मचारी के हाथ और उंगलियों में चोटें आईं और एक उंगली काटनी पड़ी.
- सितंबर 2015: दो हाथी खेलते समय आपस में भिड़ गए थे. उन दोनों हाथियों को अलग करने की कोशिश में एक स्टाफ सदस्य को हल्की चोटें आईं थी.
