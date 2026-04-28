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श्मशान घाट पर अस्थियों की जगह मिली मटकी, शराब की बोतल, मांस, परिजनों ने लगाया तंत्र विद्या का आरोप

परिजनों ने घटना के संबंध में पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है.

Bones go missing from cremation ghat
श्मशान घाट से अस्थियां हुई गायब (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: जिले के लाखेरी कस्बे के बस स्टैंड के पास श्मशान घाट से अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्थियां चोरी कर तांत्रिक विद्या की गई है. परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे जा रहे हैं.

'शाम तक थीं अस्थियां': लाखेरी थाना प्रभारी सुभाष शर्मा ने बताया कि लाखेरी निवासी रामदेव डमोडिया (80) का रविवार को बीमारी के चलते निधन हो गया था. परिजनों ने मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया था. इसके बाद जब परिजन अस्थियां एकत्र करने के लिए श्मशान घाट पहुंचे, तो वहां से अस्थियां गायब मिली. इस संबंध में उन्होंने तत्काल आसपास के लोगों को सूचना दी. मृतक के परिजन का कहना है कि उसके दादा की मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया था. दाह संस्कार के दिन शाम तक अस्थियां यहीं थी. आज जब तीसरे की रस्म के लिए पहुंचे, तो शमशान से अस्थियां गायब थी.

मृतक के परिजन ने लगाए ये आरोप (ETV Bharat Bundi)

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Allegations of Occult Rituals Raised
अस्थियां चोरी के बाद मौके पर पड़ी तंत्र विद्या की सामग्री (ETV Bharat Bundi)

'तांत्रिक क्रिया की आशंका': उन्होंने बताया कि दाह संस्कार स्थल के पास तंत्र विद्या से जुड़ा संदिग्ध सामान भी मिला. मौके पर एक मटकी, शराब की बोतल, मांस का टुकड़ा सहित अन्य वस्तुएं पाई गईं. थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर मिली इन वस्तुओं को देखकर आशंका जताई जा रही है कि किसी ने अस्थियों का उपयोग तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया हो सकता है. इस दृश्य ने परिजनों के आक्रोश को और बढ़ा दिया. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मुक्तिधाम पहुंच गए और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग करने की. परिजनों ने इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Relatives and police at scene following incident
घटना के बाद मौके पर मौजूद परिजन और पुलिस (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: श्मशान में तंत्र विद्या के लिए बच्ची की अस्थियों से छेड़छाड़ करते दो युवक पकड़े, किया पुलिस के हवाले

तलाशी अभियान चलाया: परिजनों का कहना है कि यह न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है, बल्कि समाज में असुरक्षा की भावना भी पैदा करता है. लाखेरी थानाधिकारी सुभाष शर्मा ने बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि मौके पर पहुंची टीम को कुछ संदिग्ध तांत्रिक सामग्री मिली है, जिसे जांच के लिए सुरक्षित किया गया है. साथ ही, श्मशान घाट के आसपास तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ अस्थियों के अवशेष भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने मुक्तिधाम में कार्यरत कर्मचारियों से पूछताछ की है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

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TAMPERING WITH BONES IN BUNDI
ALLEGATIONS OF OCCULT PRACTICES
THEFT OF ASHES FOR OCCULT RITUALS
BONES MISSING FROM SHAMASHAAN
TANTRA VIDYA IN THE CREMATORIUM

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