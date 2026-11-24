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बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में दिखा दुर्लभ शिकारी पक्षी, कैमरे में कैद हुआ बोनेली ईगल

बारनवापारा में शिकारी पक्षी बोनेली ईगल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के जंगलों की जैव विविधता एक बार फिर सुर्खियों में है. बलौदाबाजार जिले के प्रसिद्ध बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटन और सफारी गतिविधियां शुरू होते ही एक ऐसी प्राकृतिक उपलब्धि सामने आई है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों और पक्षी विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है. अभयारण्य क्षेत्र में दुर्लभ शिकारी पक्षी बोनेली ईगल (Bonelli's Eagle) दिखाई दिया है. 23 नवंबर को इस दुर्लभ पक्षी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डॉ. आलोक सिंह ने अपने कैमरे में कैद किया. अभयारण्य में इसकी मौजूदगी का रिकॉर्ड अधीक्षक कृषाणु चंद्राकर ने भी पुष्ट किया है. जंगल में इस दुर्लभ शिकारी पक्षी की मौजूदगी न केवल बारनवापारा की समृद्ध पक्षी संपदा को सामने लाती है, बल्कि इस क्षेत्र में वन्यजीव अध्ययन और बर्ड वॉचिंग की संभावनाओं को भी नई मजबूती देती है.

सफारी शुरू होते ही जंगल से आई दुर्लभ पक्षी की तस्वीर बारनवापारा अभयारण्य में सफारी और पर्यटन गतिविधियां शुरू होने के बाद पर्यटकों के लिए जंगल की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ वन्यजीवों को करीब से देखने का अवसर भी बढ़ा है. इसी बीच 23 नवंबर को सफारी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान बोनेली ईगल देखने को मिला. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डॉ. आलोक सिंह ने इस शिकारी पक्षी को अपने कैमरे में कैद किया. इस दौरान अभयारण्य के सफारी गाइड चैनसिंह ध्रुव भी मौजूद थे. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोनेली ईगल सामान्य पक्षियों की तरह आसानी से दिखाई देने वाला पक्षी नहीं है. शिकार करने की अपनी विशेष क्षमता, तेज नजर और उड़ान के लिए पहचाने जाने वाले इस पक्षी की मौजूदगी किसी भी वन क्षेत्र की पक्षी विविधता के अध्ययन में महत्वपूर्ण जानकारी जोड़ती है.