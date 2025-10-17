ETV Bharat / state

वाराणसी की इस सीएचसी पर शुरू हुआ हड्डियों का ऑपरेशन, तीन मरीजों को मिली राहत

वाराणसी: पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लगातार नई सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है. सरकारी अस्पताल से लेकर के सीएससी सेंटर को बेहतर बनाया जा रहा है. अलग-अलग तरीके की सुविधाओं को शुरू किया जा रहा है. इसी क्रम में बनारस के सीएससी पर अब हड्डियों से जुड़े ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, जिसके तहत तीन लोगों का सफल ऑपरेशन भी किया गया है. खास बात यह है कि यह ऑपरेशन आधुनिक मशीनों के जरिए किया गया है.



दरअसल, बनारस वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा हब बनता जा रहा है. बीएचयू में जहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाकर एम्स के तर्ज पर सुविधा मरीजों को दी जा रही है. वहीं जिला व मंडल के अस्पताल को भी नए कलेवर में तैयार किया जा रहा है. जिसके तहत जनपद के मंडलीय अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी सुविधा के साथ विकसित किया जा रहा है.

यही नहीं शहर में मौजूद सीएससी, पीएससी सेंटर को भी हाईटेक बनाया जा रहा है. जहां आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं. इस क्रम में तमाम सुविधाओं के साथ अब सीएससी पर हड्डियों के ऑपरेशन की सुविधा भी मरीज को मिलने शुरू हो गई है. जिसकी तस्वीर सेवापुरी के हाथी बाजार सीएससी पर नजर आ रही है.



शुरू हुआ हड्डियों का ऑपरेशन: सेवापुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हाथी बाजार में तीन मरीजों का सफल ऑपरेशन सी-आर्म मशीन की सहायता से किया गया. यह आधुनिक मशीन जिलाधिकारी के सहयोग से सीएसआर (Corporate Social Responsibility) फंड से लगाई गई है. जिससे जटिल हड्डी रोगों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं.

ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताया कि हमारे यहां सबसे पहले तीन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है. पिंडरा के रहने वाले 50 वर्षीय उद्देश गौतम नाम के दाहिने पैर की टीबिया बोन यानि की घुटने के नीचे का ऑपरेशन सी-आर्म मशीन की सहायता से किया गया. सेवापुरी के 41 वर्षीय रामआसरे मौर्य के बाएं हाथ की रेडियस बोन का प्लेटिंग किया गया. इसी प्रकार सेवापुरी के 55 वर्षीय कैलाश को दाहिने हाथ में दिक्कत थी. उनके दाहिने हाथ की रेडियस बोन का प्लेटिंग किया गया.