नैनवा में मोक्षधाम से चिता की अस्थियां गायब, खोपड़ी तक चोरी, परिजनों ने पुलिस में दी रिपोर्ट

बूंदी: नैनवा उपखंड के मानपुरा गांव में स्थित मोक्षधाम से एक दिवंगत युवक की अस्थियां रहस्यमयी तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है. तीन दिन पहले खेत में काम करते समय करंट लगने से मृत हुए युवक मैनेजर धाकड़ का आज सुबह परिजनों द्वारा तीये की रस्म के दौरान यह सनसनीखेज खुलासा हुआ. चिता से खोपड़ी सहित ज्यादातर अस्थियां गायब मिलने पर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. मृतक के परिजनों ने इसे अस्थियां चोरी का मामला बताते हुए मोक्षधाम पर बड़ी लापरवाही और संदिग्ध गतिविधियों की आशंका जताते हुए नैनवा पुलिस को लिखित रिपोर्ट सौंपी.

परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी: शनिवार सुबह परिजन जब रस्मों के लिए मोक्षधाम पहुंचे, तो चिता के अवशेषों को देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. मृतक की खोपड़ी सहित कई महत्वपूर्ण अस्थियां वहां मौजूद ही नहीं थीं. स्तब्ध परिजनों ने बताया कि दाह संस्कार पूरी विधि-विधान से किया गया था, इसलिए अस्थियों का इस तरह गायब होना बेहद संदिग्ध है. घटना की सूचना तुरंत नैनवा थाना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा.