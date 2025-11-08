ETV Bharat / state

KGMU में अगले माह से शुरू होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट; यूनिट में होंगे 10 बेड, जानिए क्यों पड़ती है जरूरत?

कुलपति ने कहा कि केजीएमयू के हेमेटोलॉजी विभाग में 11 दिसंबर से होगी प्रत्यारोपण की शुरुआत.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 8, 2025

लखनऊ : किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में बोन मैरो (अस्थि मज्जा) प्रत्यारोपण की सुविधा मिलने लगेगी. राजधानी में अभी तक एसजीपीजीआई और लोहिया संस्थान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा था और अब केजीएमयू में भी कवायद शुरू होने वाली है.

केजीएमयू कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि हेमेटोलॉजी विभाग में 11 दिसंबर से बोन मैरो प्रत्यारोपण की शुरुआत की जाएगी. उन्होंने बताया कि अभी विभाग में 65 बेड पर मरीज भर्ती किए जा रहे हैं. बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में 10 बेड होंगे. शुरुआत में मरीज के बहन या भाई से बोन मैरो लेकर प्रत्यारोपित किया जाएगा.

जानिए क्यों पड़ती है बोन मैरो की जरूरत? : हेमेटोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. एसपी वर्मा ने कहा कि ब्लड कैंसर का शुरुआत में दवाओं से इलाज किया जाता है. उन मरीजों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है. जब किसी कारण से मरीज के शरीर का बोन मैरो खराब हो जाता है. पर्याप्त स्वस्थ रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है, ऐसी दशा में स्वस्थ व्यक्ति से खून के माध्यम से बोन मैरो लेकर मरीज में प्रत्यारोपित किया जाता है.

उन्होंने बताया कि ब्लड कैंसर मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम (एमडीएस) के मरीजों में बोन मैरो प्रत्यारोपण मुश्किल होता है. बुजुर्गों के मामलों में प्रत्यारोपण और भी कठिन हो जाता है. ऐसे में कीमोथेरेपी ही विकल्प बचता है, जिससे बीमारी पर काबू पाने का प्रयास किया जाता है.

उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों की तुलना में केजीएमयू में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो शुल्क निर्धारित किया जाएगा वह बेहद नॉर्मल रहेगा. यह सुविधा आम जनता के लिए ही शुरू की जा रही है. बाहर की तुलना में यहां पर बहुत ही कम शुल्क में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा अभी फिलहाल कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है. बोन मैरो की शुरुआत होने से पहले इसका निर्धारण किया जाएगा.

निजी अस्पताल में 10 से 30 लाख रुपये लगता है शुल्क : पीजीआई व लोहिया संस्थान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च आम तौर पर लगभग दो लाख से सात लाख के बीच में आता है, जो प्रक्रिया की जटिलता और अन्य कारकों पर निर्भर करता है. सरकारी अस्पतालों में लागत कम होती है, क्योंकि वे अक्सर सब्सिडी वाली दरों पर सेवाएं प्रदान करते हैं. वहीं, निजी अस्पतालों में यह लागत 10 से 30 लाख या उससे भी अधिक हो सकती है.

