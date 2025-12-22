ETV Bharat / state

2026 में रांची सदर अस्पताल में शुरू हो जाएगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सीएमसी वेल्लोर करेगा सहयोग

रांची: आयुष्मान भारत योजना के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ सदर अस्पतालों में शुमार हो चुका रांची का सदर अस्पताल एक और इतिहास बनाने की ओर बढ़ गया है. देश का यह पहला ऐसा सदर अस्पताल बनने की ओर अग्रसर है जहां 'बोन मैरो ट्रांसप्लांट' की सुविधा उपलब्ध होगी.

कैबिनेट द्वारा सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद इसके लिए जरूरी संसाधन निर्माण के लिए साढ़े छह करोड़ रुपया भी जारी किया जा चुका है.

जानकारी देते सदर अस्पताल के उपाधीक्षक (Etv Bharat)

यूनिट के लिए जगह का चयन हो गया हैः डॉ. बिमलेश कुमार सिंह

रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और पैथोलॉजी विभाग के हेड डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल में 'बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट' अलग होगा और इसे सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग के आठवें तल्ले पर बनाया जाएगा. यह बिल्कुल अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त होगा.

जल्द सरकार डॉक्टरों को नियुक्त करेगी

डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि रांची सदर अस्पताल में शुरू होने वाले 'बोन मैरो ट्रांसप्लांट' के लिए एक डॉक्टर उपलब्ध है, सरकार जल्द ही अन्य डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी. उन्होंने बताया कि रांची सदर अस्पताल में शुरू होने वाले बोन मैरो ट्रांसप्लांट को विशेषज्ञ एवं तकनीकी सहयोग सीएमसी वेल्लोर की ओर से दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि इस सहयोग के लिए सीएमसी वेल्लोर से सहमति भी मिली हुई है.

कैंसर और रक्त से जुड़ी अनुवांशिक बीमारियों का रांची में ही इलाज

झारखंड में बड़ी संख्या में रक्त से जुड़ी अनुवांशिक बीमारियां जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया (Sickle Cell Anemia) के मरीज हैं. अलग-अलग तरह के रक्त कैंसर (Blood Cancer) से जूझ रहे रोगियों की भी काफी संख्या है. इन गंभीर बीमारियों के इलाज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट (Bone marrow transplant) काफी कारगर भूमिका निभाता है. लेकिन वर्तमान समय में झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के सरकारी अस्पतालों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट(BMT) की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

इस वजह से झारखंड के ब्लड कैंसर और ब्लड से जुड़ी अनुवांशिक बीमारियों (Genetic Blood Disease Disorder) के इलाज के लिए जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात होती है तो इलाज के लिए मरीज को वेल्लोर, मुम्बई, दिल्ली या फिर हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है और इसमें काफी अधिक पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं.

रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह कहते हैं कि बाहर में 'बोन मैरो ट्रांसप्लांट' कराने का खर्च 16 से 20 लाख के करीब है, जो आम आदमी के कंट्रोल में नहीं होता है.