KGMU में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट शुरू; जरूरत मंदों को कम खर्च में मिलेंगी सुविधाएं
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा-प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुलभ-प्रभावी बनाने का लक्ष्य.
Published : December 12, 2025 at 11:37 AM IST
लखनऊ: प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग में स्थापित बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का लोकार्पण किया. यह यूनिट आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन की तरफ से प्रदत्त सीएसआर सहयोग से विकसित की गई है.
इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि रक्त विकार किसी जाति, वर्ग, आयु या सीमाओं में बंधे नहीं होते. ये रोग अबोध बच्चों की मुस्कान, युवाओं के सपनों और परिवारों की धैर्यशक्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं. ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर रोग समय पर उपचार न मिलने पर जीवन के लिए चुनौती बन जाते हैं. ऐसे में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण अंतिम आशा के रूप में सामने आता है.
आनंदीबेन ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल लाखों रोगियों को प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, परंतु सीमित सुविधाओं के कारण विशेषकर यूपी में कई मरीजों को लंबी प्रतीक्षा और दूर-दराज की यात्रा का सामना करना पड़ता है. ऐसे समय में KGMU लखनऊ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना प्रदेश और देश के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए नई आशा लेकर आई है.
राज्यपाल ने केजीएमयू की कुलपति पद्मश्री डॉ. सोनिया नित्यानंद की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से SGPGI, डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान और अब केजीएमयू में प्रत्यारोपण इकाइयों की स्थापना संभव हो सकी है. उन्होंने आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन की अध्यक्ष राजश्री बिरला का भी आभार व्यक्त किया, जिनके सीएसआर सहयोग से हेपा-फिल्टर युक्त स्वच्छ कक्षों का विस्तार किया जा रहा है.
राज्यपाल ने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उपचार अभी भी अत्यंत महंगा है. कई गरीब मरीज आर्थिक अभाव में उपचार नहीं करा पाते हैं. ऐसे में केजीएमयू की यह यूनिट प्रदेश ही नहीं, बल्कि दूर-दराज राज्यों के मरीजों के लिए भी जीवनदायी सहारा बनेंगी. उन्होंने कहा कि जब विज्ञान संवेदना से जुड़ता है और संस्थाएं सेवा का संकल्प लेकर कार्य करती हैं, तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है. भारत आज आत्मनिर्भरता, नवाचार, आधुनिक चिकित्सा, डिजिटल हेल्थ और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से ‘स्वस्थ भारत समर्थ भारत’ के संकल्प को साकार कर रहा है.
उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार की तरफ से केजीएमयू को सभी आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने बताया कि पिछले साल संस्थान को 1800 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे.
राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है और सरकार पूरी गंभीरता से स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, उनके स्तर में सुधार और गुणवत्ता वृद्धि के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और आगे भी स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सक्षम, सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाती रहेगी.
