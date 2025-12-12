ETV Bharat / state

KGMU में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट शुरू; जरूरत मंदों को कम खर्च में मिलेंगी सुविधाएं

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने के लिए नई बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का आगाज ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग में स्थापित बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का लोकार्पण किया. यह यूनिट आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन की तरफ से प्रदत्त सीएसआर सहयोग से विकसित की गई है. इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि रक्त विकार किसी जाति, वर्ग, आयु या सीमाओं में बंधे नहीं होते. ये रोग अबोध बच्चों की मुस्कान, युवाओं के सपनों और परिवारों की धैर्यशक्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं. ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर रोग समय पर उपचार न मिलने पर जीवन के लिए चुनौती बन जाते हैं. ऐसे में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण अंतिम आशा के रूप में सामने आता है. आनंदीबेन ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल लाखों रोगियों को प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, परंतु सीमित सुविधाओं के कारण विशेषकर यूपी में कई मरीजों को लंबी प्रतीक्षा और दूर-दराज की यात्रा का सामना करना पड़ता है. ऐसे समय में KGMU लखनऊ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना प्रदेश और देश के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए नई आशा लेकर आई है.