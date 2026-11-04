एसएमएस अस्पताल में उपचार-प्रतिरोधी CIDP का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट, राजस्थान में पहला मामला
प्रत्यारोपण के बाद मरीज के विभिन्न न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर्स में सुधार देखने को मिला है. मरीज ने उपचार के बाद अच्छी रिकवरी की है.
Published : November 4, 2026 at 3:37 PM IST
जयपुर : एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर में गंभीर एवं उपचार-प्रतिरोधी क्रोनिक इंफ्लेमेटरी डिमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी (CIDP) से पीड़ित 23 वर्षीय युवक का सफल ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है. चिकित्सा हेमेटोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ विष्णु शर्मा ने बताया कि राजस्थान में उपचार-प्रतिरोधी CIDP के लिए इस प्रकार का यह पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट है. प्रत्यारोपण के बाद मरीज की न्यूरोलॉजिकल स्थिति में सुधार हुआ है. वर्तमान में मरीज की स्थिति स्थिर और उसे बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
उन्होंने बताया कि मरीज लंबे समय से CIDP के गंभीर स्वरूप से पीड़ित था. पारंपरिक उपचार पद्धतियों के बावजूद उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा था. मरीज का नियमित उपचार और फॉलोअप न्यूरोलॉजी विभाग के डॉ दिनेश खंडेलवाल कर रहे थे. उपचार से पर्याप्त लाभ नहीं मिलने पर उन्होंने मरीज को ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चिकित्सा हेमेटोलॉजी विभाग में रेफर किया.
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उन्नत सेलुलर उपचार पद्धति : प्रत्यारोपण के बाद मरीज के विभिन्न न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर्स में सुधार देखने को मिला है. मरीज ने उपचार के बाद अच्छी रिकवरी की है. एसएमएस मेडिकल कॉलेज की इस उपलब्धि को राजस्थान में उन्नत सेलुलर चिकित्सा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे गंभीर और जटिल बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए आधुनिक उपचार विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में नई संभावनाएं खुलेंगी. इसमें डॉ देवेश पाराशर और न्यूरोलॉजी विभाग के डॉ दिनेश खंडेलवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
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प्रत्यारोपण को सफल बनाने में नर्सिंग टीम, प्रयोगशाला कर्मियों, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग और अन्य सहयोगी स्वास्थ्यकर्मियों का भी योगदान रहा. चिकित्सकों के अनुसार, ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक उन्नत सेलुलर उपचार पद्धति है. इसमें मरीज की अपनी स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है. गंभीर और पारंपरिक उपचारों से लाभ नहीं पाने वाले चुनिंदा CIDP मरीजों में यह उपचार बीमारी पर लंबे समय तक नियंत्रण की संभावना प्रदान करता है.
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