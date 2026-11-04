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एसएमएस अस्पताल में उपचार-प्रतिरोधी CIDP का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट, राजस्थान में पहला मामला

मरीज के साथ चिकित्सक एवं टीम मेंबर्स ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर में गंभीर एवं उपचार-प्रतिरोधी क्रोनिक इंफ्लेमेटरी डिमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी (CIDP) से पीड़ित 23 वर्षीय युवक का सफल ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है. चिकित्सा हेमेटोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ विष्णु शर्मा ने बताया कि राजस्थान में उपचार-प्रतिरोधी CIDP के लिए इस प्रकार का यह पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट है. प्रत्यारोपण के बाद मरीज की न्यूरोलॉजिकल स्थिति में सुधार हुआ है. वर्तमान में मरीज की स्थिति स्थिर और उसे बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.