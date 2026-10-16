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चंडीगढ़ के जीएमएसएच-16 में शुरू हुई बोन मैरो जांच, अब रक्त संबंधी बीमारियों का पता लगाना होगा आसान

चंडीगढ़ के जीएमएसएच-16 में शुरू हुई बोन मैरो जांच ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित राजकीय बहु-विशेषज्ञता अस्पताल (जीएमएसएच-16) में अब बोन मैरो एस्पिरेशन जांच की सुविधा उपलब्ध होगी. अस्पताल की एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) में शुरू हुई इस सुविधा से रक्त संबंधी बीमारियों की पहचान करने में मदद मिलेगी. इससे मरीजों को जांच के लिए दूसरे बड़े चिकित्सा केंद्रों पर जाने की जरूरत भी कम हो सकती है.

कई बीमारियों के निदान में उपयोगी: दरअसल, बोन मैरो एस्पिरेशन एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है, जिसमें अस्थि मज्जा से कोशिकाओं का नमूना लेकर उसकी जांच की जाती है. इससे एनीमिया, पैनसाइटोपीनिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा जैसी बीमारियों के निदान में सहायता मिलती है. समय पर जांच होने से डॉक्टरों को मरीज की स्थिति का आकलन करने और आगे के उपचार की योजना बनाने में मदद मिल सकती है.