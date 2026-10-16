चंडीगढ़ के जीएमएसएच-16 में शुरू हुई बोन मैरो जांच, अब रक्त संबंधी बीमारियों का पता लगाना होगा आसान
चंडीगढ़ के जीएमएसएच-16 में बोन मैरो जांच शुरू होने से एनीमिया, ल्यूकेमिया समेत कई रक्त संबंधी बीमारियों का इलाज आसान होगा.
Published : October 16, 2026 at 9:05 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित राजकीय बहु-विशेषज्ञता अस्पताल (जीएमएसएच-16) में अब बोन मैरो एस्पिरेशन जांच की सुविधा उपलब्ध होगी. अस्पताल की एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) में शुरू हुई इस सुविधा से रक्त संबंधी बीमारियों की पहचान करने में मदद मिलेगी. इससे मरीजों को जांच के लिए दूसरे बड़े चिकित्सा केंद्रों पर जाने की जरूरत भी कम हो सकती है.
कई बीमारियों के निदान में उपयोगी: दरअसल, बोन मैरो एस्पिरेशन एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है, जिसमें अस्थि मज्जा से कोशिकाओं का नमूना लेकर उसकी जांच की जाती है. इससे एनीमिया, पैनसाइटोपीनिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा जैसी बीमारियों के निदान में सहायता मिलती है. समय पर जांच होने से डॉक्टरों को मरीज की स्थिति का आकलन करने और आगे के उपचार की योजना बनाने में मदद मिल सकती है.
पीएम-अभीम के तहत उन्नत हुई लैब:अस्पताल की जिला प्रयोगशाला को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-अभीम) के तहत एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया गया था. यह प्रयोगशाला जून 2025 से कार्यरत है. बोन मैरो एस्पिरेशन की सुविधा जुड़ने से यहां उपलब्ध जांच सेवाओं का दायरा और बढ़ेगा.
गुणवत्ता और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा: अस्पताल प्रशासन और पैथोलॉजी विभाग के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस सेवा में जांच की गुणवत्ता, मरीजों की सुरक्षा और उचित चिकित्सकीय मूल्यांकन पर ध्यान दिया जाएगा.
स्थानीय स्तर पर मिलेंगी बेहतर सुविधाएं: अस्पताल प्रशासन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. नई सुविधा से रक्त संबंधी बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर विकल्प मिलेगा.
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