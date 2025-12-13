ETV Bharat / state

कानपुर में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बमबाजी, तीन बदमाशों ने फेंके चार बम, कार से आए थे

कानपुर : बर्रा थाना क्षेत्र में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया के आवास पर शुक्रवार रात बम फेंके गए. सफेद रंग की ऑल्टो कार से पहुंचे तीन बदमाशों ने चार बम फेंके. आवाज सुनकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया. लोग घर से बाहर निकले, तो बदमाश कार से फरार हो गए. बदमाशों ने कार के नंबर पर कालिख लगा दी थी, ताकि कोई नंबर नोट नहीं कर सके. बमबाजी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

पुलिस को दी तहरीर में मनोज सिंह भदौरिया ने बताया, शुक्रवार रात करीब 12: 20 बजे एक सफेद रंग की ऑल्टो कार जरौली में मेरे घर के सामने आकर रुकी. कार से तीन युवक उतरे. दो युवकों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे, जबकि तीसरे का चेहरा खुला था. तीनों बदमाशों ने चार बम घर में फेंके. धमाकों से घर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

घटना के बाद कार सवार आरोपी मौके से फरार हो गए. मनोज सिंह ने बताया, पहचान छिपाने के लिए कार की नंबर प्लेट पर काला रंग लगाया गया था. धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और पुलिस को सूचना दी गई. बर्रा पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

बर्रा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है. पीड़ित ने तहरीर दी है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा.