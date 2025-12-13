ETV Bharat / state

कानपुर में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बमबाजी, तीन बदमाशों ने फेंके चार बम, कार से आए थे

बदमाशों ने कार की नंबर प्लेट पर कालिख लगा रखी थी, जिससे कोई उनकी पहचान न कर सके.

बम फेंकने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
बम फेंकने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. (Photo Credit; CCTV footage provided by police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 6:26 PM IST

कानपुर : बर्रा थाना क्षेत्र में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया के आवास पर शुक्रवार रात बम फेंके गए. सफेद रंग की ऑल्टो कार से पहुंचे तीन बदमाशों ने चार बम फेंके. आवाज सुनकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया. लोग घर से बाहर निकले, तो बदमाश कार से फरार हो गए. बदमाशों ने कार के नंबर पर कालिख लगा दी थी, ताकि कोई नंबर नोट नहीं कर सके. बमबाजी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

पुलिस को दी तहरीर में मनोज सिंह भदौरिया ने बताया, शुक्रवार रात करीब 12: 20 बजे एक सफेद रंग की ऑल्टो कार जरौली में मेरे घर के सामने आकर रुकी. कार से तीन युवक उतरे. दो युवकों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे, जबकि तीसरे का चेहरा खुला था. तीनों बदमाशों ने चार बम घर में फेंके. धमाकों से घर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

घटना के बाद कार सवार आरोपी मौके से फरार हो गए. मनोज सिंह ने बताया, पहचान छिपाने के लिए कार की नंबर प्लेट पर काला रंग लगाया गया था. धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और पुलिस को सूचना दी गई. बर्रा पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

बर्रा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है. पीड़ित ने तहरीर दी है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा.

पढ़िए सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा...

देर रात लगभग 12:20 बजे एक सफेद रंग की कार आती है. मनोज सिंह भदौरिया के घर के सामने से गाड़ी बैक करके मोड़ पर खड़ी हो जाती है. तभी एक बाइक सवार वहां से गुजरता है. बदमाश बाइक सवार को देखकर रुक जाते हैं. इसके बाद कार में आगे बैठा बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधे हुए उतरता है और पहला बम मनोज सिंह भदौरिया के घर पर फेंकता है.

इसके बाद पीछे बैठा बदमाश भी मुंह पर कपड़ा बांधकर उतरता है और दूसरा बम फेंकता है. इसके बाद गाड़ी चला रहा तीसरा बदमाश बिना मुंह पर कपड़ा बांधे उतरता है और तीसरा बम फेंकता है. एक के बाद एक चार बम फेंके जाते हैं. धमाके की आवाज सुन मोहल्ले के लोग बाहर आ जाते हैं. लोगों को देख नकाबपोश बदमाश कार में बैठकर फरार हो जाते हैं.

