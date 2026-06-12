कानपुर में दो गुटों के बीच हिंसक टकराव, बम और फायरिंग से दहला इलाका, एक घायल
महज 40 सेकेंड के भीतर हुए चार सिलसिलेवार बम धमाकों से इलाके में दहशत फैल गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 9:01 PM IST
कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र के एफ ब्लॉक में शुक्रवार को पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक टकराव हो गया. दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव, फायरिंग और देसी बमों से हमला किया. महज 40 सेकेंड के भीतर हुए चार सिलसिलेवार बम धमाकों और गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, जबकि एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने-सामने आ गए. आरोप है कि अभय यादव अपने कई साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और कटरा निवासी नीतेश दुबे पर हमला कर दिया. इस दौरान दोनों ओर से पथराव हुआ. हमलावरों ने देसी बम फेंकने के साथ फायरिंग भी की, जिसमें गोली लगने से नीतेश दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया.
घटना के दौरान हुई फायरिंग और धमाकों से इलाके में भगदड़ मच गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को तत्काल LLR अस्पताल पहुंचाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस इलाके में असामाजिक तत्वों और युवकों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है. इस गुंडागर्दी के कारण महिलाओं और छात्राओं का सड़क से गुजरना दूरभर हो गया है.
मामले पर जानकारी देते हुए पनकी थाना प्रभारी दिनेश बिष्ट ने बताया कि घटना का मुख्य कारण पुरानी रंजिश है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घायल के बयानों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. मुख्य आरोपी अभय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. जल्द हा उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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