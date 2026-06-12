ETV Bharat / state

कानपुर में दो गुटों के बीच हिंसक टकराव, बम और फायरिंग से दहला इलाका, एक घायल

कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र के एफ ब्लॉक में शुक्रवार को पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक टकराव हो गया. दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव, फायरिंग और देसी बमों से हमला किया. महज 40 सेकेंड के भीतर हुए चार सिलसिलेवार बम धमाकों और गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, जबकि एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.



स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने-सामने आ गए. आरोप है कि अभय यादव अपने कई साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और कटरा निवासी नीतेश दुबे पर हमला कर दिया. इस दौरान दोनों ओर से पथराव हुआ. हमलावरों ने देसी बम फेंकने के साथ फायरिंग भी की, जिसमें गोली लगने से नीतेश दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया.

मनोज कुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त पनकी (Video Credit: ETV Bharat)





घटना के दौरान हुई फायरिंग और धमाकों से इलाके में भगदड़ मच गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को तत्काल LLR अस्पताल पहुंचाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.