चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सचिवालय को कराया गया खाली,बम से उड़ाने की मिली थी धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली.

Punjab Haryana Secretariat threat
पंजाब मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
Published : January 29, 2026 at 10:50 AM IST

Updated : January 29, 2026 at 10:58 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब–हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली.यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं. धमकी मिलने के बाद एहतियान पंजाब सचिवालय के साथ हरियाणा सचिवालयक को भी खाली करा दिया गया. दरअसल, बीते कुछ दिनों से लगातार स्कूलों और सरकारी संस्थानों को धमकियां मिलने के चलते प्रशासन पहले से ही सतर्क है. ऐसे में सचिवालय को निशाना बनाए जाने की सूचना ने चिंता और बढ़ा दी है.

कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया: धमकी मिलते ही चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय समेत दोनों सचिवालय परिसरों को तुरंत खाली करवा लिया गया.सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि वे बाहर निकलकर ओपन पार्किंग एरिया में चले जाएं. कुछ ही मिनटों में पूरा सचिवालय खाली करा लिया गया, जिससे किसी भी संभावित खतरे से जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

पंजाब हरियाणा सचिवालय और पंजाब मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)

बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और पुलिस की सघन तलाशी: मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस बल, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें पहुंचीं. पूरे सचिवालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. हर फ्लोर, कमरा और पार्किंग एरिया की बारीकी से जांच की जा रही है.

पहले स्कूलों को मिली थी धमकी: एक दिन पहले चंडीगढ़ और गुरुग्राम में कई स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं. जांच के बाद वहां से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने मामलों में एफआईआर दर्ज की थी. अब सचिवालयों को मिली धमकी से यह सिलसिला और गंभीर होता दिख रहा है.

पीएम के पंजाब दौरे से पहले बढ़ी सुरक्षा सख्ती: बता दें कि 1 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पंजाब दौरे से पहले इस तरह की धमकियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हर धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच पूरी होने तक हाई अलर्ट जारी रहेगा.

संपादक की पसंद

