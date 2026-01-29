ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सचिवालय को कराया गया खाली,बम से उड़ाने की मिली थी धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

पंजाब मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पंजाब–हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली.यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं. धमकी मिलने के बाद एहतियान पंजाब सचिवालय के साथ हरियाणा सचिवालयक को भी खाली करा दिया गया. दरअसल, बीते कुछ दिनों से लगातार स्कूलों और सरकारी संस्थानों को धमकियां मिलने के चलते प्रशासन पहले से ही सतर्क है. ऐसे में सचिवालय को निशाना बनाए जाने की सूचना ने चिंता और बढ़ा दी है. कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया: धमकी मिलते ही चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय समेत दोनों सचिवालय परिसरों को तुरंत खाली करवा लिया गया.सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि वे बाहर निकलकर ओपन पार्किंग एरिया में चले जाएं. कुछ ही मिनटों में पूरा सचिवालय खाली करा लिया गया, जिससे किसी भी संभावित खतरे से जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. पंजाब हरियाणा सचिवालय और पंजाब मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)