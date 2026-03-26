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बिहार में एक और सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है. ईमेल से यह धमकी आयी है. तलाशी अभियान जारी है. पढ़ें खबर

Muzaffarpur Civil Court
कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 26, 2026 at 1:26 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जिला जज के आधिकारिक ईमेल आईडी पर करीब 11:30 बजे एक संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर में बम रखे होने की बात कही गई थी. सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई.

कोर्ट में मचा हड़कंप : घटना की जानकारी मिलते ही कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों के बीच हड़कंप मच गया. एहतियातन पूरे परिसर को खाली कराया गया. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरा बनाते हुए सभी को बाहर निकाला गया. हालात को देखते हुए न्यायिक कार्यों को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

ग्राउंड पर जानकारी लेने पहुंचे ईटीवी भारत संवाददाता (ETV Bharat)

'सभी को बाहर जाने के निर्देश दिए जा रहे थे' : अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना दी गई कि पहले हाफ का कार्य स्थगित रहेगा. फाइलिंग का काम दोपहर 3 बजे के बाद शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जब वे कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था और सभी को बाहर जाने के निर्देश दिए जा रहे थे.

''प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मेल में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी. इस तरह की घटनाएं बिहार में बार-बार सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय है.''- सुबोध कुमार झा, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट

Muzaffarpur Civil Court
सुरक्षा व्यवस्था हुई चुस्त (ETV Bharat)

'सघन तलाशी अभियान जारी है' : वहीं, डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि बम की सूचना को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं. पूरे परिसर में संदिग्ध और लावारिस वस्तुओं की जांच की जा रही है.

''फिलहाल किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा जांच पूरी होने तक सहयोग करें.''- सुरेश कुमार, डीएसपी

Muzaffarpur Civil Court
लोगों को निकाला गया बाहर (ETV Bharat)

लगातार मिल रही धमकी : दरअसल, पिछले कुछ महीनों से लगातार राज्य के विभिन्न जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है. इसलिए अक्सर ही कोर्ट में अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. सुरक्षा एजेंसियां भी मामले को गंभीरता से ले रही है.

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