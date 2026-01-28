ETV Bharat / state

गुरुग्राम और चंडीगढ़ के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

इन स्कूलों को मिली धमकी: धमकी मिलने वाले स्कूलों में डीएलएफ फेज-1 स्थित कुंसकपालन स्कूल, सेक्टर-53 का लैंसर स्कूल, सेक्टर-64 का हेरिटेज एक्सपीरिएंशियल लर्निंग स्कूल और बादशाहपुर का पाथवे वर्ल्ड स्कूल शामिल हैं. इसके अलावा मानव रचना स्कूल, शैलूम हिल्स स्कूल और डीएलएफ फेज-5 स्थित लैंसर स्कूल समेत अन्य स्कूलों के नाम भी सामने आए हैं, जिससे अभिभावकों में चिंता का माहौल बन गया.

ईमेल से मिली धमकी: दरअसल, सोमवार को गुरुग्राम के कई बड़े और नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया .सुरक्षा के मद्देनज़र स्कूल परिसरों को खाली कराया गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

चंडीगढ़/ गुरुग्राम: हरियाणा के कई स्कूलों को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है. गुरुग्राम और चंडीगढ़ के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. सभी स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है. इसकी जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसिया मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है.

पुलिस, बम और डॉग स्क्वायड तैनात: सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस, एसडीआरएफ, बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्कूल भवनों, कक्षाओं, बसों और आसपास के क्षेत्रों में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया. पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था को अस्थायी रूप से और कड़ा कर दिया गया.

स्कूलों में सर्च ऑपरेशन (ETV Bharat)

सर्च ऑपरेशन में कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध: पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी स्कूलों में किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई. प्रारंभिक जांच में धमकी को अफवाह या शरारतपूर्ण ईमेल माना जा रहा है, हालांकि पुलिस किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रही है.

चंडीगढ़ में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)

चंडीगढ़ के स्कूलों को भी मिली धमकी: गुरुग्राम के साथ-साथ चंडीगढ़ के कई स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना है. धमकी मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें संबंधित स्कूलों में पहुंचीं और वहां भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया. सभी स्कूल परिसरों को एहतियातन खाली कराकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई.

ईमेल की तकनीकी जांच में जुटी साइबर सेल: पुलिस ने धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच शुरू कर दी है. साइबर सेल ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह किसी शरारती तत्व की हरकत है या इसके पीछे कोई गंभीर साजिश.

स्थिति नियंत्रण में: पुलिस प्रशासन ने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. अभिभावकों और आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है.

चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर (ETV Bharat)

चंडीगढ़ एसएसपी की अपील: इस पूरे मामले में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा कि, "जैसे ही पुलिस को स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला, तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. शहर के कुल 26 स्कूलों को धमकी भरे मेल प्राप्त हुए, जिनमें से 10 स्कूलों की जांच पूरी की जा चुकी है. बम डिस्पोजल टीम भी मौके पर मौजूद रही और इन 10 स्कूलों को सेनेटाइज कर दिया गया. फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला." वहीं, धमकी वाले मेल में प्रधानमंत्री के 1 फरवरी के पंजाब दौरे का जिक्र होने के मामले में एसएसपी ने कहा कि, "इस बारे में जानकारी बाद में साझा की जाएगी. मामले में सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मेरी आम लोगों से अपील है कि घबराने की जरूरत नहीं है. चंडीगढ़ के कई स्कूलों ने अपने स्तर पर छुट्टी रखी है, जबकि कई स्कूल सामान्य तौर पर चल रहे हैं."

