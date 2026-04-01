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दिल्ली: सिविक सेंटर स्थित मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर पुलिस

एहतियात के तौर पर हर पहलू से जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

मेयर ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी
मेयर ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 2:46 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 3:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई. मेयर कार्यालय सिविक सेंटर में स्थित है, जहां धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, बम निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई.

इसके बाद पूरे सिविक सेंटर परिसर को घेरकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया. साथ ही साथ, आसपास के इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई. पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब तक किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि एहतियात के तौर पर हर पहलू से जांच की जा रही है. मौके पर डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात हैं, जो परिसर की बारीकी से जांच कर रही हैं.

परिसर में सघन तलाशी अभियान जारी (ETV Bharat)

उधर साइबर टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि संदेश के स्रोत का पता लगाया जा सके. मामले में अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है. धमकी देने वाले की पहचान कर के उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी बढ़ा दी गई है.

गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. मेल में लिखा था कि हम संपत्ति का नुकसान करना चाहते हैं इंसानों का नहीं, इंसानों को हटा लें.' यह धमकी भरा मेल दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के बीच आया. कार्यवाही के दौरान विधायक दिल्ली विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दे नियम 280 के तहत उठा रहे थे. मेल मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने विधानसभा परिसर की गहन जांच शुरू कर दी. हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था.

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Last Updated : April 1, 2026 at 3:07 PM IST

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