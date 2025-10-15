ETV Bharat / state

जयपुर सेशन कोर्ट को ईमेल से मिली बम की धमकी, सात मंजिला इमारत खाली, मिला कुछ नहीं

साइबर टीमें यह पता लगाने में जुटी हैं कि ईमेल किस आईपी एड्रेस से भेजा गया था.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 4:04 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर में बम की धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जयपुर सेशन कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. न्यायालय की तरफ से मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई. कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया और चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई. अंत में जब किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली तो प्रशासन ने राहत की सांस ली.

डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि जयपुर सेशन न्यायालय की चौथी मंजिल पर स्थित पॉक्सो कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. ईमेल में लिखा था कि कोर्ट परिसर में बम लगाया गया है. इस सूचना के बाद पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंच गई. कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवाया गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पढ़ें: कोचिंग संस्थान को बम से उड़ाने का ईमेल, पुलिस ने बिल्डिंगों को खाली करवा की एंट्री सबोटाज चेकिंग

सेशन कोर्ट की सात मंजिला इमारत में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया. कोर्ट परिसर में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड टीम ने बारीकी से जांच की, हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. कोर्ट को प्राप्त ईमेल की जांच की जा रही है और साइबर टीमें यह पता लगाने में जुटी हैं कि ईमेल किस आईपी एड्रेस से भेजा गया था.

सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी हुई है और साइबर विशेषज्ञों की मदद से ईमेल भेजने वाले की पहचान का पता लगाया जा रहा है.

पहले भी मिल चुकी धमकी: पिछले दिनों जयपुर में कई सार्वजनिक स्थानों को लेकर बम की धमकियां मिल चुकी हैं. गत 26 जून को एक अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, हालांकि तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इससे पहले एसएमएस स्टेडियम, जयपुर मेट्रो और कई स्कूलों को भी ऐसी ही धमकियां मिल चुकी हैं. पिछले साल 13 मई 2024 को जयपुर बम ब्लास्ट की बरसी पर शहर के 56 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले थे. इसी तरह जयपुर एयरपोर्ट समेत देश भर के करीब 12 एयरपोर्ट्स को भी बम की धमकियां मिल चुकी हैं.

