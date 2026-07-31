गुरुग्राम में "टावर ऑफ जस्टिस" को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, पुलिस-प्रशासन अलर्ट
गुरुग्राम के टावर ऑफ जस्टिस और कोर्ट परिसर को ईमेल से बम धमकी मिली, पुलिस ने जांच और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की.
Published : July 31, 2026 at 1:38 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम के नव-निर्मित टावर ऑफ जस्टिस, लघु सचिवालय और कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गईं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई.
बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने शुरू की जांच: धमकी मिलने के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची. पूरे कोर्ट परिसर और लघु सचिवालय की गहन तलाशी ली जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध स्थान की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके.
सरकारी अवकाश के कारण कम रही आवाजाही: दरअसल, शुक्रवार को सरकारी अवकाश होने के कारण लघु सचिवालय और कोर्ट परिसर में सामान्य दिनों की तुलना में कम लोग मौजूद थे. इसके बावजूद पुलिस ने किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाया और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच अभियान चलाया. आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
किए गए सुरक्षा उपाय: अधिकारियों ने कहा, "मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं. फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ईमेल भेजने वाले की पहचान करने और धमकी की सत्यता की जांच की जा रही है. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है."
बता दें कि इसी महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा गुरुग्राम के आधुनिक टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया था. ऐसे में इस प्रतिष्ठित न्यायिक परिसर को मिली बम धमकी को सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीरता से ले रही हैं.
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