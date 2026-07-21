बिहार के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को निकाला गया बाहर
बिहार में पटना के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. ये धमकी ईमेल से दी गई है. पढें
Published : July 21, 2026 at 3:44 PM IST
पटना: राजधानी पटना के सटे दानापुर के चार प्रमुख निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सोमवार को पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी. सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी.
4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी: इसके बाद दानापुर पुलिस, बम निरोधक दस्ता (बम स्क्वाड), डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं. सुरक्षा एजेंसियों ने सभी स्कूल परिसरों, कक्षाओं, कार्यालयों, पार्किंग क्षेत्र और अन्य संवेदनशील स्थानों की गहन तलाशी ली. एहतियात के तौर पर छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.
कौन-से स्कूलों को मिली धमकी?: दानापुर डीएसपी ने बताया कि जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, सीनिय और जूनियर विंग, आर्मी पब्लिक स्कूल और रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं. सभी स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां विद्यालय परिसर के हर हिस्से की बारीकी से जांच कर रही है.
ईमेल में 'खालिस्तान' का जिक्र: तलाशी अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ राहत की सांस ली. हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर जांच प्रक्रिया जारी है. दानापुर डीएसपी अजीत कुमार ने कहा कि दानापुर के चार बड़े स्कूलों को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है. प्रारंभिक जांच में ईमेल में 'खालिस्तान' शब्द का उल्लेख मिला है.
"फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी वास्तविक है या केवल दहशत फैलाने की साजिश. ईमेल की तकनीकी जांच की जा रही है और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है."- अजित कुमार, दानापुर डीएसपी
सर्वर या आईपी एड्रेस की जांच जारी: पुलिस अधिकारियों के अनुसार ईमेल किस सर्वर या आईपी एड्रेस से भेजा गया, इसकी जांच की जा रही है. जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियों से भी तकनीकी सहयोग लिया जाएगा. मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.
संबंधित स्कूलों की सुरक्षा कड़ी: वहीं घटना के बाद संबंधित स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. पुलिस की अतिरिक्त टीमों की तैनाती की गई है और स्कूल प्रबंधन के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा जा रहा है. अभिभावकों में भी घटना को लेकर चिंता का माहौल देखा गया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया कि फिलहाल घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है.
पुलिस की अभिभावकों से अपील: पुलिस ने आम लोगों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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