पिथौरागढ़ में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस जांच में जुटी
मंगलवार को भी नैनीताल, टिहरी और पिथौरागढ़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 17, 2026 at 8:35 PM IST
हल्द्वानी/रुद्रपुर: उत्तराखंड में बीते दो दिनों से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, जिस कारण राज्य में हड़कंप मचा हुआ है. मंगलवार 17 फरवरी को भी नैनीताल, टिहरी और पिथौरागढ़ जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस तरह की धमकियां यूपी में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मिली है.
आज मंगलवार 17 फरवरी की बात की जाए तो आज टिहरी, पिथौरागढ़ और नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. पिथौरागढ़ जिला न्यायालय में पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर में जांच की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला.
पिथौरागढ़ पुलिस का कहना है कि जो मेल भेजा गया है, उसमें पिथौरागढ़ न्यायालय का नाम नहीं लिखा गया है. इस तरह का धमकी भरा ई मेल आने के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पुलिस के अनुसार मंगलवार को कोर्ट की ई मेल आईडी में बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आने की सूचना मिली. इसके बाद परिसर में पहुंचकर चेकिंग की गई.
पिथौरागढ़ के कोतवाल ललित मोहन जोशी और एसओजी प्रभारी नीरज भाकुनी जिला न्यायालय पहुंचे. इसके साथ ही बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड ने पूरे न्यायालय परिसर में सर्च अभियान चलाया. इस दौरान कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली.
पिथौरागढ़ सीओ केएस रावत ने बताया कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा रहती है. इस तरह का धमकी भरा ई मेल आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है. लगातार क्षेत्र में सघन चेकिंग करने के साथ हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है.
बता दें कि बीते दो दिनों के अंदर यूपी 18 और उत्तराखंड चार जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बम होने की सूचना मिल चुकी है, जिसके बाद से ही पुलिस अलर्ट है. यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों की पुलिस मामले की जांच में जुटी है. नैनीताल में तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है.
एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि जिला जज की मेल आईडी में सोमवार को धमकी भरा ई मेल प्राप्त हुआ था, जिसके बाद नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर कोर्ट में टीमों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया थाय जांच के दौरान कोर्ट परिसर से कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. ई मेल भेजने वाले अज्ञात को ट्रेस किया जा रहा है.
