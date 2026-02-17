ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस जांच में जुटी

हल्द्वानी/रुद्रपुर: उत्तराखंड में बीते दो दिनों से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, जिस कारण राज्य में हड़कंप मचा हुआ है. मंगलवार 17 फरवरी को भी नैनीताल, टिहरी और पिथौरागढ़ जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस तरह की धमकियां यूपी में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मिली है.

आज मंगलवार 17 फरवरी की बात की जाए तो आज टिहरी, पिथौरागढ़ और नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. पिथौरागढ़ जिला न्यायालय में पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर में जांच की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला.

पिथौरागढ़ पुलिस का कहना है कि जो मेल भेजा गया है, उसमें पिथौरागढ़ न्यायालय का नाम नहीं लिखा गया है. इस तरह का धमकी भरा ई मेल आने के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पुलिस के अनुसार मंगलवार को कोर्ट की ई मेल आईडी में बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आने की सूचना मिली. इसके बाद परिसर में पहुंचकर चेकिंग की गई.

पिथौरागढ़ के कोतवाल ललित मोहन जोशी और एसओजी प्रभारी नीरज भाकुनी जिला न्यायालय पहुंचे. इसके साथ ही बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड ने पूरे न्यायालय परिसर में सर्च अभियान चलाया. इस दौरान कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली.