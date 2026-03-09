ETV Bharat / state

बोकारो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में अफवाह निकला मामला

बोकारो में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल से प्रशासन हलकान रहा.

bomb threat to court turned out to be rumour in Bokaro
बोकारो कोर्ट परिसर की जांच करती बम निरोधक दस्ता की टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 9, 2026 at 6:46 PM IST

बोकारोः सोमवार को जिला कोर्ट खुलने के साथ पूरे परिसर में अफरातफरी मच गयी. क्योंकि कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जैसे ही मेल खोला तो उनके होश उड़ गये. उस ईमेल के जरिए बोकारो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी थी. जिसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गयी.

रजिस्ट्रार के ईमेल पर सोमवार सुबह लगभग 4 बजे धमकी से भरा मैसेज आया था. जानकारी मिलने के बाद बोकारो पुलिस को जानकारी दी गई. जहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया. इस कारण से आज कोर्ट का काम बाधित रहा.

इस ईमेल में किसी सौरव विश्वास का नाम है जो तमिलनाडु की घटना का जिक्र किया है. ईमेल के जरिए इसमें बताया गया है कि बोकारो कोर्ट परिसर के विभिन्न जगहों में साइनाइड गैस से भरा हुआ 14 बम लगाया गया है. विशेष तौर पर कोर्ट के छतों की तलाश करने के लिए कहा है. साथ ही कहा गया कि ISI के द्वारा ड्रोन से बम गिराया गया, जो पूरी तरफ से फेक निकला.

जानकारी देते एसपी और अधिवक्ता (ETV Bharat)

इस संबंध में बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच करने पर ये अफवाह निकली है. हालांकि एहतियात बरतते हुए रांची से विशेष टीम को बुलाया गया. जहां बोकारो कोर्ट परिसर सहित बोकारो बार एसोसिएशन परिसर की भी पूरी तरह से पड़ताल की गयी. पूरी जांच करने पर पता चला कि ये धमकी भरा ईमेल पूरी तरह से फेक है. बोकारो सहित कई जगहों पर इस तरह से ईमेल किया गया है. उन्होंने कहा कि ईमेल का पूरा डिटेल जांच किया जा रहा है और ये किनका करतूत है ये जांच के बाद पता चलेगा.

बोकारो कोर्ट के आज कामकाज पर भी इसका असर देखा गया. इस धमकी को लेकर कोर्ट आए अधिवक्ताओं और कर्मचारियों में डर देखा गया. लेकिन आखिर में धमकी बात अफवाह होने पर उन्होंने राहत की सांस ली. अधिवक्ताओं ने कहा कि सुबह 10 बजे कोर्ट पहुंचने पर सूचना मिली जहां लोगो को परिसर खाली करवाया गया.

