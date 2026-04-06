हरियाणा CM को बम से उड़ाने की धमकी, चंडीगढ़ के स्कूलों को मिला ई-मेल, पुलिस-प्रशासन अलर्ट
हरियाणा में ई-मेल के जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है.
Published : April 6, 2026 at 3:59 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ई-मेल के जरिए चंडीगढ़ और पंजाब के स्कूलों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है.
सीएम को बम से उड़ाने की धमकी : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. चंडीगढ़ के स्कूलों को सोमवार सुबह एक ई-मेल मिला है जिसमें ये धमकी दी गई है. ई-मेल में चंडीगढ़ को खालिस्तान बनाने की बात भी कही गई है. साथ ही चंडीगढ़ और पंजाब के कई स्कूलों को निशाना बनाने की बात भी लिखी है.आपको बता दें कि इससे पहले 1 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी मुख्यालय के बाहर ग्रेनेड हमला किया गया था.
धमकी में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल : ई-मेल में धमकी के साथ-साथ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही लिखा गया है कि फौरन अपने बच्चों को बचाओ. ईमेल भेजने वाले ने खालिस्तान नेशनल आर्मी का पता लिखा है जिसके नीचे इंजीनियर गुरनाख सिंह, रुकनशाह वाला, डॉ. गुरनिरबैर सिंह और खान राजादा का नाम लिखा है. आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछले साल 30 मई 2025 को हरियाणा सीएम का घर और ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन और पुलिस-प्रशासन मामले में सक्रिय हो गया है. धमकी मिलने के बाद पुलिस की टीमें बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड के साथ मौके पर पहुंचीं और स्कूल परिसरों की तलाशी भी ली गई.
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