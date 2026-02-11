ETV Bharat / state

अजमेर में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, कलेक्टर को भेजा ईमेल, जांच में जुटी पुलिस

बम बलास्ट की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने कलेक्टर कार्यालय की बारीकी से जांच की गई. इस दौरान किसी प्रकार का विस्फोटक नहीं मिला.

Bomb threat in Ajmer
कलेक्ट्रेट में जांच करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
अजमेर: कलेक्ट्रेट को चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है. अज्ञात व्यक्ति ने अजमेर कलेक्टर लोक बंधु के ईमेल आईडी पर धमकी का ईमेल भेजा है. ईमेल पर लिखा था है कि कलेक्ट्रेट की दो मंजिल में अमोनियम नाइट्रेट वाले आईडी लगाए गए हैं जो 11:50 बजे ब्लास्ट हो जाएंगे. धमकी का ईमेल आने के बाद कलेक्टर ने जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को मामले की जानकारी दी. इस सूचना से सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और कलक्ट्रेट कार्यालय परिसर के चप्पे-चप्पे की बारीकी से जांच की गई है. हालांकि, तलाशी में किसी भी प्रकार का कोई विस्फोटक कलेक्ट्रेट परिसर से बरामद नहीं हुआ है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दीपक कुमार ने बताया कि अजमेर में कलेक्टर को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सीआईडी को मामले की सूचना दी गई. सिविल लाइन थाना पुलिस ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकाला. उसके बाद बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीम ने कार्यालय परिसर की चप्पे-चप्पे की जांच की है.

उन्होंने बताया कि पूर्व में भी कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं. साइबर टीम और सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच कर रही है. अतिरिक्त कलेक्टर शहर नरेंद्र मीणा ने बताया कि ईमेल में लिखा है कि कलेक्ट्रेट परिसर की दो मंजिलों पर अमोनियम नाइट्रेट लगाया गया है जो 11:50 बजे पर ब्लास्ट हो जाएगा. इतना मिलने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई है. सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर में सभी जगह जांच की है.

पहले भी मिल चुकी धमकी: अजमेर में सरकारी कार्यालयों को उड़ाने की धमकी पहले भी मिल चुकी. नए जिला न्यायालय भवन में आरडीएक्स लगाने की भी धमकी 6 फरवरी को अज्ञात व्यक्ति ने मेल के माध्यम से दी थी. अज्ञात व्यक्ति ने संभागीय आयुक्त की ईमेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल भेजा था.

