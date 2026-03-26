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साहिबगंज व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मौके पर पहुंचे एसपी

साहिबगंज जिला व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

BOMB THREAT RECEIVED IN SAHBIGANJ
बम की धमकी के बाद वकीलों से बातचीत करते एसपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 7:55 PM IST

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साहिबगंज: कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब साहिबगंज व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई. हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस समेत कोर्ट के कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं ने पुलिस का सहयोग किया. जिसके बाद कई जगहों पर पुलिस द्वारा तलाशी ली गई. तलाशी में पुलिस को कुछ भी संदेहास्पद सामान नहीं मिला.

एसपी की जज के साथ महत्वपूर्ण बैठक

दूसरी तरफ ऐसी स्थिति से निपटने के लिए साहिबगंज एसपी अमित कुमार सिंह, व्यवहार न्यायालय साहिबगंज पहुंचे और अधिवक्ता एवं न्यायालय के जज के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. जिसमें ऐसी स्थिति से निपटने के कई आवश्यक निर्देश दिए. इस दौरान अपने काम से आने वाले क्लाइंट को न्यायालय से बाहर भेज दिया गया. इधर, उपायुक्त ने भी कोर्ट पहुंचकर मामले की जांच की.

साहिबगंज व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी (Etv Bharat)

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार, लगभग 11:00 बजे साहिबगंज व्यवहार न्यायालय के आधिकारिक ईमेल आईडी पर न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पर त्वरित साहिबगंज जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने व्यवहार न्यायालय पहुंचकर न्यायालय के साथ-साथ अधिवक्ता संघ के भवन का निरीक्षण किया. वहीं प्रशासन के द्वारा डॉग स्क्वाड एवं बम निरोधी दस्ता भी बुलाने की बातें कही गई.

बता दें कि इन दिनों राज्य के अलग-अलग जिलों में न्यायालयों, समाहरणालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है. सभी धमकी ईमेल के जरिए मिल रही है. पुलिस लगातार इन मामलों की जांच में जुटी है.

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