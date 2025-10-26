ETV Bharat / state

रांची-आनंद विहार स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना पर हड़कंप, जांच के बाद ट्रेन रवाना

बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंचीं, पूरे स्टेशन को अलर्ट कर दिया.

ट्रेन में बम की सूचना पर मचा हड़कंप
ट्रेन में बम की सूचना पर मचा हड़कंप (Photo Credit: RPF)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 11:48 AM IST

अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ जंक्शन पर शनिवार की देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बिहार से दिल्ली जा रही एक स्पेशल ट्रेन में बम होने की सूचना मिली. इसके बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई. सूचना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP), एसआईबी, सीआईबी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे स्टेशन को अलर्ट कर दिया.

जानकारी के अनुसार, किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि रांची से आनंद विहार जा रही पूजा स्पेशल ट्रेन संख्या 02877 रांची–आनंद विहार एक्सप्रेस में बम रखा गया है. यह सूचना सीधे रेलवे मुख्यालय तक पहुंची. जिसके बाद तत्काल अलर्ट जारी करते हुए ट्रेन को अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर रोका गया.

सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के सहायक सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ इंस्पेक्टर, जीआरपी प्रभारी, स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग की टीम मौके पर पहुंची. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड ने ट्रेन के सभी डिब्बों की गहन जांच शुरू की. जांच के दौरान यात्रियों से भी पूछताछ की गई.

करीब 45 मिनट तक चली सघन तलाशी अभियान के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली. बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड द्वारा हर डिब्बे और प्लेटफार्म की जांच के बाद कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. इसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में किसी प्रकार का बम या विस्फोटक पदार्थ नहीं पाया गया. लगभग रात 12:30 बजे ट्रेन को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद उसे आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना कर दिया गया. इस दौरान यात्रियों को थोड़ी देर असुविधा हुई, लेकिन सभी ने जांच में सहयोग किया.

आरपीएफ के क्षेत्राधिकारी गुलजार सिंह ने बताया कि बम की सूचना मिलने के बाद सभी संबंधित एजेंसियों ने तत्काल एक्शन लिया. सघन जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला है. ट्रेन को सुरक्षित रवाना कर दिया गया है. फिलहाल सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की झूठी सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी तरह की अफवाह या दहशत का माहौल न बने.


