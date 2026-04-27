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राजस्थान विधानसभा को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- यह कोई मजाक नहीं है

जयपुर : राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लें रहा है. विधानसभा की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आज सोमवार को एक बार फिर धमकी भरा ईमेल आने से हड़कंप मच गया. जानकारी मिलने पर ज्योति नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली. इस दौरान कर्मचारियों को बाहर निकालकर तलाशी अभियान चलाया गया. विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी आज ऐसे समय मिली है. जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे.

सुबह आया ईमेल, ऑफिस खुलते ही हड़कंप : विधानसभा के उपनिदेशक (जनसंपर्क) डॉ. लोकेश शर्मा ने बताया कि आज सोमवार सुबह करीब 5:43 बजे विधानसभा की ईमेल आईडी पर यह मेल आया था. जिसमें विधानसभा में सिलिकॉन और आरडीएक्स प्लांट करने की धमकी दी गई. इस ईमेल में सभी वीआईपी को बाहर निकालने और बम फटने की बात भी कही गई है. उन्होंने बताया कि विधानसभा कार्यालय खुलने पर इस मेल के बारे में जानकारी मिली और तत्काल पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई.

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डॉग स्क्वॉड-बम निरोधक दस्ते ने ली तलाशी : इस मामले की जानकारी मिलने पर ज्योति नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने विधानसभा परिसर में कर्मचारियों को बाहर निकालकर सघन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान चप्पे-चप्पे की गहनता से जांच की गई. हालांकि, जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. इस दौरान दमकल और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर तैनात रही.