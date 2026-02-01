ETV Bharat / state

इंडिगो के विमान में बम की सूचना से हड़कंप; हैदराबाद से वाराणसी आ रही थी फ्लाइट, जांच जारी

फूलपुर थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि जांच की गई. किसी प्रकार की कोई चीज बरामद नहीं हुई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 10:40 PM IST

2 Min Read
वाराणसी : हैदराबाद से वाराणसी आ रही इंडिगो एयरलाइंस के विमान में बम होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना के बाद प्लेन की आकस्मिक बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई. मौके पर गोमती जोन डीसीपी आकाश पटेल, एसीपी पिंडरा व फूलपुर थाने की फोर्स पहुंच गई, जबकि कई एंबुलेंस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर पहुंच गईं.

फूलपुर थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बाथरूम में कागज के टुकड़े पर बम होने की सूचना दी गई थी. जिस पर जांच की गई. किसी प्रकार की कोई चीज बरामद नहीं हुई है.

जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद से वाराणसी आ रही इंडिगो एयरलाइंस के विमान में रविवार को विमान में बम होने की सूचना पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रशासन सतर्क हो गया. विमान के रनवे पर उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया.

एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ, बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और स्थानीय प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं. इस दौरान विमान को पूर्वी छोर पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया. यात्रियों को विमान से सुरक्षित निकाल कर बैठाया गया. इस दौरान यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है.



हैदराबाद से वाराणसी आ रही इंडिगो फ्लाइट संख्या SE 719 में 237 यात्री सवार थे. जिसमें बम होने की सूचना यात्री को लिखी दिखी. इसकी सूचना यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट को दी, जिसके बाद एटीसी से संपर्क किया गया. शाम करीब 5:56 बजे फ्लाइट वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड हुई. खबर लिखे जाने तक सभी यात्रियों को विमान से उतारकर विमान की जांच जारी थी.

