ETV Bharat / state

इंडिगो के विमान में बम की सूचना से हड़कंप; हैदराबाद से वाराणसी आ रही थी फ्लाइट, जांच जारी

वाराणसी : हैदराबाद से वाराणसी आ रही इंडिगो एयरलाइंस के विमान में बम होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना के बाद प्लेन की आकस्मिक बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई. मौके पर गोमती जोन डीसीपी आकाश पटेल, एसीपी पिंडरा व फूलपुर थाने की फोर्स पहुंच गई, जबकि कई एंबुलेंस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर पहुंच गईं.



फूलपुर थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बाथरूम में कागज के टुकड़े पर बम होने की सूचना दी गई थी. जिस पर जांच की गई. किसी प्रकार की कोई चीज बरामद नहीं हुई है.

जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद से वाराणसी आ रही इंडिगो एयरलाइंस के विमान में रविवार को विमान में बम होने की सूचना पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रशासन सतर्क हो गया. विमान के रनवे पर उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया.